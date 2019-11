Inšpektorat za javni sektor na Sovi ugotovil več kršitev

Na podlagi pobude za izvedbo nadzora je Inšpektorat za javni sektor opravil inšpekcijski nadzor v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova). Nadzor so opravili nad izvedbo postopkov zaposlitve štirih javnih uslužbencev in ugotovil nekaj kršitev.V vseh štirih primerih so se kršitve nanašale na postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, v dveh primerih pa tudi na izpolnjevanje določenega pogoja, in sicer na pridobitev zahtevanega dovoljenja. »Poleg tega so bile ugotovljene še nekatere druge manjše nepravilnosti, ki so se nanašale na izvajanje internih aktov agencije v zvezi s postopki zaposlovanja,« so danes sporočili z ministrstva za javno upravo ter dodali, da za razveljavitev sklenjenih pogodb v omenjenih primerih ni bilo zakonskih pogojev.Ugotovitve in ukrepi inšpekcijskega nadzora bodo tekom današnjega dne objavljeni na spletni strani Inšpektorata za javni sektor. Direktorju Sovesta bila zapisnik in dodaten dokument s podrobnejšimi ugotovitvami vročena danes. Kozmelj ima v roku osmih dni po vročitvi pravico vložiti ugovor zoper zapisnik.