Inšpektorji, ki so obiskali Sočo, niso ugotovili neskladnosti

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut (URI) Soča so danes obiskali inšpektorji. Kot sporočajo z URI, sta bila opravljena dva inšpekcijska pregleda. Zdravstveni inšpektorat ministrstva za zdravje je preverjal spoštovanje zakonodaje s področja zdravniške službe in pacientovih pravic v času trajanja zdravniške stavke, inšpektorat za delo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa spoštovanje določil zakona o stavki in drugih določb delovnopravne zakonodaje.

V nobenem od pregledov niso bile zaznane neskladnosti ali kršitve iz preverjene vsebine in postopkov, pravi v imenu URI Soča Mateja Pelkič Toplak.

V URI Soča se zdravniške obravnave opravljajo v skladu z zakonom o stavki, dodaja, kar pomeni, da se v bolnišničnih oddelkih sprejemajo vsi pacienti, stari do 18 in nad 65 let, in tisti, ki so neposredno premeščeni iz bolnišnic – ne glede na starost: »V ambulantah so pregledani vsi naročeni pacienti stari do 18 in nad 65 let, opravljeni vsi triažni pregledi, izvedeni posegi, pri katerih bi opustitev obravnave lahko privedla do poslabšanja zdravstvenega stanja, kot, denimo, zdravljenje spastičnosti, in pregledani vsi prednostno naročeni na ocenjevalno triažni postopek v ambulanti za kronično bolečino.«

V ambulanti za voznike s posebnimi potrebami, ki se v javnosti posebej izpostavlja, se nemoteno obravnavajo pacienti, ki so stari do 18 in nad 65 let oziroma vse skupine prebivalstva, ki so v zakonu o stavki predvidene kot nujne izjeme, poudarjajo na Soči.

Vse druge zdravstvene storitve v URI Soča potekajo nemoteno – od področja fizioterapije, delovne terapije, logopedije, ortotike in protetike, psihologije, socialnega dela do zdravstvene nege.

Rešitev vozniških dovoljenj za invalide je mogoča takoj

Na Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS) so se odzvali na »administrativni ukrep oziroma odlok« vlade, s katerim je, kot menijo, » posegla v pravice zdravnikov do stavke, namesto da bi neposredno naslovila problematiko vozniških dovoljenj invalidov in s primerljivim ukrepom sama podaljšala njihovo veljavnost do ponovne vzpostavitve celotne dejavnosti vseh zdravstvenih ustanov«.

Takšna rešitev bi omogočila takojšnjo mobilnost ranljivega dela populacije, še zatrjujejo na ZZS, tako pa je »v nasprotju z enostavno rešitvijo« nastal vladni odlok, ki »razširja nabor zdravniških storitev, ki jih morajo zdravniki v času stavke opravljati, in ki po oceni pravnih strokovnjakov, med drugim tudi Pravne službe ZZS, nima ustrezne pravne podlage«

Spomnimo, da je ZZS že pred dnevi na spletni strani javnost opozorila, da »nikakršen odlok ne more nadomestiti 1.200 zdravnikov, kolikor jih v Sloveniji manjka, da bi dosegli njihovo povprečno število v Evropski uniji«.

Zbornica je tedaj še ocenila, »da ni videti pravne podlage, na kateri bi lahko vlada z odlokom določila dodatne zdravniške storitve, ki jih je potrebno izvajati v času stavke«. Izvajanje zdravniške službe v času stavke določata zakon o zdravniški službi in zakon o zdravstveni dejavnosti, ki pa po oceni pravnih strokovnjakov ZZS ne vsebujeta pooblastila vladi, da bi ta lahko z odlokom spreminjala oziroma širila nabor storitev, ki se morajo izvajati.