Inšpektorji nad nezakonit tranzit odpadkov

Policija, Furs in okoljski inšpektorji so nepravilnosti pri čezmejnem tranzitu odpadkov ugotovili v polovici od pregledanih primerov. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ljubljana – V koprskem pristanišču so okoljski inšpektorji zadržali tri »sumljive« pošiljke: pošiljko žlindre, ki je bila z Madžarske namenjena v Pakistan, pošiljko odpadkov iz naše države pod imenom »polimeri propena«, ki potuje na predelavo v Turčijo, in pošiljko delno onesnažene balirane prozorne odpadne folije iz Slovenije, namenjeno na predelavo v Malezijo.Luka Koper je le eno od območij, kjer so okoljski inšpektorji januarja v letošnji prvi skupni akciji s predstavniki Fursa in policisti opravili nadzor čezmejnih pošiljk odpadkov. Drugi dve lokaciji sta počivališče Šempas in mejni prehod Obrežje.Medtem ko so v Luki inšpektorji po podatkih inšpektorata za okolje in prostor (Irsop) od štirih zabojnikov domnevne nepravilnosti ugotovili pri treh, je bil »izplen« v Šempasu in na Obrežju nekoliko manjši. V Šempasu so na počivališču pod drobnogled vzeli šest tovornih vozil. V petih so prevažali nenevarne odpadke s tako imenovanega zelenega seznama, za katere ni potrebno soglasje pristojnega organa držav izvoznic, tranzitnih držav in države, kamor jih prevaža.Eden od prevoznikov pa je vozil odpadek, za katerega ni imel soglasja. V dveh primerih so »nadzorniki« pri pregledu dokumentacije ugotovili, da so pošiljatelji izpolnili neveljavne obrazce, eden je uporabil tudi napačno klasifikacijsko številko odpadka. Pošiljatelja sta nepravilnosti odpravila že med postopkom.Je pa zato Furs oglobil šoferja vlečnega vozila, poroča Irsop, ki je imel predpisano tablo za prevoz odpadka s črko A nameščeno le na priklopniku, ne pa tudi na sprednji strani.Šest čezmejnih pošiljk odpadkov so pregledali tudi na mejnem prehodu Obrežje.V štirih niso našli nepravilnosti, v dveh pa so ugotovili nezakonit tranzit odpadkov. Prva pošiljka je bila s Hrvaške namenjena k nam. A tovorno vozilo ni prevažalo odpadnih sekancev, kot je pisalo v dokumentaciji, temveč mešanico odpadnega lesa in drugih odpadkov, za kar bi pošiljatelj potreboval soglasje pristojnih organov Hrvaške. Pošiljko so jim naši organi vrnili, pri slovenskem podjetju pa inšpekcijski postopek še poteka.Nezakonito je ravnalo tudi slovensko podjetje, ki je na Hrvaško poslalo odpadne železne delce, a so inšpektorji za okolje med železnimi delci našli še večje kose drugih odpadnih materialov, med njimi plastike in keramike. Tudi to pošiljko so vrnili v obrat, od koder so jo odpremili. Na končne ugotovitve inšpektorjev tudi v tem postopku Irsop še čaka.