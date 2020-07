Inšpektorji ta konec tedna poostreno nad lokale

8.00 Veljati začenja četrti protikoronski zakon

7.50 Zdravstveni inšpektorji bodo poostreno nadzirali gostinske lokale

V ZDA se je v petek z novim koronavirusom po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa okužilo rekordnih 62.500 ljudi, rekorde pa je podrlo sedem zveznih držav - Aljaska, Georgia, Louisiana, Montana, Ohio, Utah in Wisconsin. Do petka zvečer so v ZDA našteli skupaj 3,18 milijona okužb, umrlo pa je več kot 134.000 oseb.Položaj je še vedno dober v New Yorku, kjer so po 73.500 testih ugotovili 1,06 odstotka pozitivnih primerov, za covidom-10 pa je v četrtek umrlo osem ljudi. Skupaj se je v New Yorku doslej okužilo 400.000 ljudi, umrlo pa jih je 32.000. V Teksasu jih je v četrtek umrlo 95 in država ima sedaj hospitaliziranih več kot 10.000 pacientov. Teksas ima okuženih 243.000 ljudi, doslej pa jih je umrlo 3056.Preberite še: Obsedenost z očarljivim zdravnikom Za več kot 1000 je naraslo število okuženih v Pensilvaniji na skupaj 98.500, smrtih primerov zaradi covida-19 pa je bilo v četrtek 32. Skupaj jih je umrlo tam 6880. Florida ima 244.000 okuženih in več kot 4100 mrtvih, tam pa se je v petek mudil predsednik ZDA Donald Trump, ki je komentiral, da drugi del trgovinskega sporazuma s Kitajsko trenutno ni prioriteta, ker so odnosi med državama prizadeti zaradi tega, kako je Kitajska ukrepala proti koronavirusu.Guvernerji ameriški zveznih držav v skladu s priporočili zdravstvenih strokovnjakov uvajajo ukrepe proti širjenju okužb v obliki ukazov za nošenje mask, počasnejših odpiranj gospodarstev in uvajanjem novih omejitev. Guvernerka Michiganaje v petek ukazala, da morajo lokali, trgovine in drugi poslovni prostori zanikati vstop vsem, ki ne nosijo mask. Prav tako je ukazala, da je maske potrebno nositi tudi zunaj na prostem, če ni možnosti za varnostno razdaljo med ljudmi.Danes začenja veljati zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19, ki predvideva uvedbo za mnoge sporne mobilne aplikacije za sledenje okužbam z novim koronavirusom. Podaljšuje tudi subvencioniranje čakanja na delo doma ter določa, da bo nadomestila plač delavcev v karanteni krila država.Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki je v veljavi od razglasitve epidemije sredi marca, se podaljšuje do 31. julija. Vlada ga bo nato lahko še dvakrat podaljšala, to je do konca septembra.Do konca septembra bo država prevzela tudi nadomestila plač za delavce v karanteni, ki jim delodajalec ne bo mogel organizirati dela na domu. Višina nadomestila bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni, pri čemer bodo tisti, ki jim bo karantena odrejena zaradi stika z okuženo osebo v času opravljanja dela, prejeli nadomestilo v višini, kot če bi delali. Medtem tisti, ki bodo zavestno odšli v državo z rdečega seznama in jim bo ob vrnitvi odrejena karantena, povračila razen v določenih primerih ne bodo prejeli.Glede odločb o karanteni je sicer v zakonu zapisano, da se bodo lahko vročale osebno ali na elektronski naslov, evidenco bo vodilo ministrstvo za zdravje, do nje pa lahko dostopata Zdravstveni inšpektorat RS in policija.Za državljane držav s slabo epidemiološko sliko zakon predvideva možnost dovoljenja vstopa v državo z namenom tranzita, pri čemer je predviden poseben obrazec, ki ga morajo imeti pri sebi ves čas zadrževanja v naši državi. Dovoljenje lahko traja največ 12 ur.Koriščenje turističnih bonov, ki jih je država razdelila vsem prebivalcem, je od danes mogoče tudi v tistih nastanitvenih obratih, ki dejavnost opravljajo samo sezonsko. To torej pomeni vse nastanitvene obrate in ne le tistih, ki so bili v register vpisani marca ob razglasitvi epidemije, kot je veljalo doslej.Zakon prinaša še nekatere druge rešitve, med njimi 31 milijonov evrov za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih v javni mreži, možnost koriščenja študentskih bonov za prehrano tudi v drugi polovici julija ter zamik roka, do katerega morajo delodajalci po zaključku šolanja zaposliti svojega štipendista.V zadnjih dneh število potrjenih okužb z novim koronavirusom niha, a se večinoma giblje blizu 20. Po tistem, ko je šlo pred dnevi predvsem za vnose iz tujine in z njimi povezane stike, pa se zdaj novi koronavirus po pojasnilih epidemiologov širi predvsem lokalno.Vlada je zato pred dnevi uvedla nove omejitve zbiranja oseb, saj prav razna druženja veljajo za najbolj tvegano dejavnost za širjenje okužb. Do zbiranja ljudi pa prihaja tudi v gostinskih lokalih in na javnih mestih, kot so recimo plaže ob rekah, jezerih in ob slovenskem morju.Zato so se pristojni odločili za poostren nadzor nad gostinskimi lokali, ki bo ta konec tedna potekal čez ves dan. Inšpektorji bodo nadzirali npr., ali je razdalja med mizami ustrezna, ali imajo gostje na voljo razkužila in ali gostinci dosledno spoštujejo tudi navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede nošenja mask. Te so obvezne za osebje tako v notranjih kot zunanjih površinah lokala, za goste pa ob vstopu v notranjost lokala.Poostren nadzor naj bi potekal tudi na urejenih plažah, kjer bo inšpektorje npr. zanimalo, ali upravljalci poskrbijo za omejevanje števila obiskovalcev in zagotavljajo ustrezno razdaljo med ležalniki oz. obiskovalci na sami plaži.Pridružili se jim bodo tudi inšpektorji Finančne uprave RS, ki bodo sproti ugotavljali še kršitve s svojega področja.