Inšpektorji ugotavljajo, od kod vino v Badaševici?

Inšpekcija za okolje bo v zvezi z izlitjem neznane količine vina ali drugih snovi v koprsko reko Badaševico ugotavljala dejansko stanje in v primeru kršitve zakonodaje ustrezno ukrepala proti tistemu, za katerega se sumi, da je povzročil onesnaženje vode. To so nam danes odgovorili z Inšpektorata RS za okolje in energijo na naša včerajšnja vprašanja in poročanje. S Policijske uprave Koper pa so pojasnili, da obravnavajo sum kaznivega dejanja obremenjevanja ali uničevanja okolja.

V preteklih štirih letih je bila inšpekcija za okolje obveščena o treh primerih onesnaženja Badaševice z izpusti odpadne vode iz proizvodnje vina. Leta 2019 je bil opravljen nadzor v družbi Vinakoper, kjer je bila ugotovljena nepravilnost, zato so jim izdali odločbo za odpravo nepravilnosti, ki so jih v Vinakopru odpravili. Inšpektorat za okolje je bil ponovno obveščen o izpustu odpadnih vod v Badaševico po trgatvi, novembra 2021. Po opravljenem inšpekcijskem nadzoru so ugotovili, da je bil kriv poškodovan interni kanalizacijski sistem, Vinakoper pa je napako takoj popravil.

Inšpekcija je bila o onesnaženju obveščena tudi septembra 2022. Tedaj so ob mestu onesnaženja identificirali triacetin, ki ga v Vinakopru, po izjavah odgovornih iz Vinakopra, ne uporabljajo. Zato lani vzroka onesnaženja niso mogli nedvoumno potrditi. Poleg tega so nam z Inšpektorata RS za okolje in energijo odgovorili, da ima Vinakoper vgrajeno čistilno napravo pred izpustom v kanalizacijo. Dodali so še, da inšpektorji ne izvajajo interventnih ukrepov na kraju dogodka in tudi niso pooblaščeni in usposobljeni za jemanje vzorcev. Tu dodajmo, da triacetin ni zdravju škodljiva snov, zato se lahko uporablja v farmacevtski industriji in kot prehranski dodatek.

Iz Vinakopra so danes posredovali sporočilo, v katerem med drugim pravijo:»V tem trenutku nimamo nikakršnih dokazov o tem, da gre za vino iz naše kleti, vsekakor pa si želimo, da bi zadevo pristojne službe čim prej raziskale. Naša klet bo skozi celoten postopek ugotavljanja ažurno sodelovala z vsemi institucijami in organi ter zagotavljala vse potrebno, da se ugotovi vzrok obarvanja vode.«

Odvajanje odpadnih vod v Kopru ni ustrezno rešeno

Na Direkciji RS za vode opozarjajo, da gre za ponavljajoče se onesnaženje, ki je posledica izliva odpadnih voda v reko. Iz tega sklepajo, da problem odvajanja odpadnih voda v tem delu Kopra ni ustrezno rešen, kar pa močno obremenjuje Badaševico, morje ob njenem izlivu in tudi bližnji naravni rezervat Škocjanski zatok. Izlitje bo nedvomno pospešilo proces gnitja, kar bo porabilo kisik v vodi in ogrozilo vsa živa bitja v reki, pa navaja Borut Mozetič iz naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Vzroka obarvanja vode v Badaševici ni težko ugotoviti, saj smo vsi, ki smo bili priče dogodku, lahko videli, da je vodo obarvala rdeča tekočina, ki je kot majhen potoček pritekala iz kanalizacijskega izpusta v Badaševico. Glede na močan vonj po vinu smo lahko sklepali, da gre za večjo količino vina ali z vodo pomešanega vina. Ali je bil v tej tekočini še kaj, pa bi morale pokazati analize vzorcev, ki so jih vzele pristojne inštitucije.