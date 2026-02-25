Instagram profila Gibanja Svoboda in premiera Goloba ponovno tarči napadov

Instagram profila Gibanja Svoboda in premiera Roberta Goloba sta ponovno zaklenjena. Domnevno so profila zaklenili zaradi napada botov s pozivi k izpustitvi vplivneža Aleksandra Repića, poroča N1 Slovenija. Iz Gibanja Svoboda so tudi za Delo potrdili, da so bili tarča napadov.

FOTO: Instagram

Profil Gibanja Svoboda ni dostopen že od okoli pete ure zjutraj, poroča N1, medtem ko je profil premiera Goloba zaklenjen od pol devete ure.

Profila sta bila tarča napadov že v prejšnjem tednu, pri čemer so se v javnosti pojavila namigovanja, gre za lažne napade. Na tovrstna namigovanja je v izjavi za javnost odgovoril premier Golob: »Videl sem sezname, na teh seznamih slovenskih imen ni. Ko govorim o kibernetskem napadu, govorim izključno o napadu lažnih profilov zunaj države, iz tujine. Večina imen je iranskih, to ne pomeni, da so za njimi Iranci. Jaz mislim, da gre tukaj za velik nesporazum na družbenih omrežjih, mogoče celo ni nastal naključno. Napad je pa zelo resničen, in to ni moja teza.«

Spletni napad menda ni povezan z aretacijo vplivneža Repića

FOTO: Instagram

Profila so kmalu po pridržanju vplivneža Aleksandra Repića na brniškem letališču zaradi suma izsiljevanja novogoriškega odvetnikapreplavili pozivi k njegovi izpustitvi.

Po poročanju MMC naj bi Repić pod instagram profilom Nepridiprav na družbenih omrežjih obračunaval z novogoriškim odvetnikom, ga soočal z domnevnimi obtožbami o spolnem nadlegovanju mladoletnih in snemal pogovore z njim brez njegove vednosti.

Policija bo danes pojasnila razloge za vplivneževo pridržanje ter podala morebitne dodatne dokaze, hkrati pa je že zanikala namigovanja, da bi bilo Repićevo pridržanje povezano s spletnim napadom na instagram profila Svobode in Goloba.

Trije osumljeni Kriminalisti zaradi suma poskusa izsiljevanja izvajajo štiri hišne preiskave na območju Ljubljane in Nove Gorice, so sporočili z Generalne policijske uprave. Eni osebi so odvzeli prostost, tri osebe pa so osumljene, da so od oškodovanca zahtevale podkupnino z grožnjo objave škodljivih vsebin o njem in njegovi družini. Preiskava se je začela januarja letos, zagrožena kazen pa je od enega do osmih let zapora, pri čemer policija poudarja, da aktivnosti niso povezane z omenjenim spletnim napadom.

Medtem je bil po informacijah N1 Repić menda že izpuščen iz pridržanja. Kot še poročajo, naj bi zaradi poskusa izsiljevanja Repića prijavil prav Kerčmar, ki naj bi pristojnim oblastem predal tudi pomemben del dokazov o tem, kako ga je Repić poskušal sredi januarja izsiliti za več tisoč evrov.