Inštitut 8. marec: Nihče ne sme imeti plače nižje od minimalne

V ponedeljek se bodo nadaljevala pogajanja o dvigu plač pomočnicam vzgojiteljic, ki prejemajo nižje plače od minimalne. Povprečna plača pomočnic vzgojiteljic znaša 78,8 odstotka povprečne plače vseh zaposlenih s srednješolsko izobrazbo v javnem sektorju.

Ob tem so pred napovedano stavko pomočnic vzgojiteljic (ki naj bi bila v soboto, 14. januarja) v bran pomočnicam vzgojiteljic stopili tudi v Inštitutu 8. marec. »Tukaj smo, ker se nam zdi pomembno podpreti prizadevanja za dvig plač pomočnic vzgojiteljic. Nedopustno se nam zdi, da delavke in delavci v Sloveniji v javnem sektorju opravljajo delo za polni delovni čas, pa ne dosegajo minimalne plače,« je na današnji izjavi za javnost povedala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

Članica programskega odbora Inštituta 8. marec Tanja Matijašević je desetletje opravljala delo pomočnice vzgojiteljice. Kot so njeno izjavo povzeli v sporočilu za javnost, je povedala, da je morala zaradi nizke plače večkrat dobiti dodatne zaposlitve, da je lahko plačala račune. Sistem pa jo je prisilil v konstantno izgorevanje. »S tako nizko plačo pa si dostojnega dopusta tako ali tako ne moreš zares privoščiti.«

Mojca Lukan je pri tem dodala: »Pomočnice in pomočniki so z otroki v jutranjem varstvu, v popoldanskih čakanjih na zadnjega starša, so zamenjava za čistilke, ko te zbolijo, so prva pomoč pri poškodbah, so opazovalke, pravljičarke, glasbenice, športnice, znanstvenice in naročje za crkljanje. Pričevanja kažejo, da pomočnice prevzemajo tudi naloge vzgojiteljic, ko so te bolniško ali drugače odsotne. Pomočnice vzgojiteljic so ene izmed temeljev vzgoje naših otrok.«

Nika Kovač FOTO: Črt Piksi/Delo

Kot so prepričani v Inštitutu 8. marec, so plačila dela pomočnic vzgojiteljic ponižujoče nizka. »Povprečna plača pomočnice vzgojiteljice s srednješolsko izobrazbo je za več kot 20 odstotkov nižja kot povprečna plača zaposlenih z enako stopnjo izobrazbe v javnem sektorju in npr. za skoraj 50 odstotkov nižja od tiste, ki jo prejema vojak s srednješolsko izobrazbo,« je opomnila Maja Koražija.

Pri tem pa v Inštitutu 8. marec poudarjajo, da več kot 22.000 delavk in delavcev v javnem sektorju prejema dodatek do minimalne plače. Nesprejemljivo je, da slovenska zakonodaja to sploh dopušča. »Problemi so jasni, prav tako rešitve: dvigniti plače pomočnic vzgojiteljic in preostalih delavcev v javnem sektorju ter spremeniti zakon o minimalni plači tako, da nobena osnovna plača ne more biti nižja od minimalne,« je sklenila Petra Meterc.

FOTO: Črt Piksi/Delo

V Inštitutu 8. marec so danes zjutraj lansirali peticijo Za dvig plač pomočnic vzgojiteljic! Nihče ne sme imeti plače nižje od minimalne, ki je v prvi uri zbrala že več kot 1150 podpisov. Nika Kovač je ob tem dejala, da bodo še naprej zbirali pričevanja pomočnic vzgojiteljic in podpise za peticijo.