    Slovenija

    Inštitut 8. marec poziva k ukrepom za zaščito žensk

    Opozarjajo na nove oblike nasilja nad ženskami, ki jih prinašajo digitalne tehnologije.
    Inštitut 8. marec predlaga devet konkretnih zakonodajnih in sistemskih ukrepov. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Inštitut 8. marec predlaga devet konkretnih zakonodajnih in sistemskih ukrepov. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    STA
    7. 3. 2026 | 15:34
    7. 3. 2026 | 15:40
    2:47
    Inštitut 8. marec je pred mednarodnim dnevom žensk pripravil manifest za prihodnost žensk in deklet z naslovom Ne boste nam vzeli prihodnosti, ki med drugim opozarja na nove oblike nasilja nad ženskami, ki jih prinašajo digitalne tehnologije. Manifest bodo poslali političnim strankam in jih pozvali, da se jasno opredelijo do predlaganih ukrepov.

    Kot so sporočili iz inštituta, nadzor nad ženskimi telesi ne izginja, ampak spreminja obliko. Umetna inteligenca danes omogoča ustvarjanje lažnih intimnih vsebin z uporabo fotografij ali videoposnetkov posameznic. Takšne vsebine se uporabljajo za poniževanje, diskreditacijo, izsiljevanje in utišanje, opozarjajo.

    Muskov grok na omrežju X ustvarja seksualizirane fotografije otrok

    »Na spletu je kar od 90 do 95 odstotkov globokih ponaredkov pornografskih, približno 99 odstotkov oseb na teh posnetkih pa so ženske. Raziskave kažejo tudi, da ima 38 odstotkov žensk osebno izkušnjo spletnega nasilja, kar 85 odstotkov žensk pa je bilo priča digitalnemu nasilju nad drugimi,« so zapisali.

    Zato predlagajo devet konkretnih zakonodajnih in sistemskih ukrepov. Med njimi je kaznivost nekonsenzualnega ustvarjanja in širjenja lažnih intimnih vsebin, ustvarjenih z uporabo umetne inteligence in drugimi metodami. Želijo vzpostavitev sistema, ki zaščiti žrtve in v 48 urah sproži postopke odstranitve nekonsenzualnih spolnih vsebin s spleta, ter prepoved aplikacij, ki omogočajo generiranje spolno eksplicitnih vsebin brez privolitve upodobljenih oseb.

    Pred 8. marcem spet molili za »čistost« žensk in moško avtoriteto v hiši

    Predlagajo tudi širitev ukrepa prepovedi približevanja tudi na storilce, ki niso v bližnjem razmerju z žrtvijo, onemogočanje poravnave v kazenskih postopkih v primerih nasilja v družini, učinkovitejše omejevanje stikov med žrtvijo in storilcem v sodnih postopkih in širitev dostopa do brezplačne pravne pomoči za žrtve nasilja. Med predlogi sta tudi odprava pravne anomalije pri kaznovanju sostorilstva pri spolnem nasilju ter kriminalizacija nagovarjanja oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene.

    Inštitut 8. marec bo manifest poslal devetim političnim strankam, ki jim ankete javnega mnenja kažejo možnost vstopa v parlament. Ob tem jih bo pozval, da se jasno opredelijo do predlaganih ukrepov in odgovorijo, ali bodo zahteve iz manifesta po volitvah uresničile.

