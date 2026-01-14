  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Janša posredno podprl Goloba: Kozlovska sodba v Višnji gori

    Ključna vprašanja in odgovori glede odločitve Komisije za preprečevanje korupcije, ki je ugotovila, da je predsednik vlade kršil integriteto.
    Namestnica predsednika KPK Tina Divjak pričakuje, da bi že pred volitvami lahko sprejeli odločitev v zadevi Karigador. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Namestnica predsednika KPK Tina Divjak pričakuje, da bi že pred volitvami lahko sprejeli odločitev v zadevi Karigador. FOTO: Jože Suhadolnik
    Uroš Esih
    14. 1. 2026 | 19:00
    14. 1. 2026 | 19:13
    6:42
    A+A-

    Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je premier Robert Golob z dvema SMS-sporočiloma nekdanji ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar ravnal v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo ter s tem kršil integriteto. Golob je že napovedal, da bo odločitev KPK sodno izpodbijal na upravnem sodišču.

    Kaj je integriteta?

    Integriteta je definirana v 4. členu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije kot pričakovano delovanje ter odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.

    Kaj je Robert Golob obljubil pred volitvami leta 2022?

    V volilni kampanji je Robert Golob na vprašanje, ali bi odstopil s premierskega položaja, če bi KPK ugotovila kršenje zakona o integriteti, odgovoril: »Zagotovo.« Sprejemanje politične odgovornosti v Sloveniji je sicer stvar politične kulture in osebne presoje. KPK ne zahteva politične odgovornosti, tudi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za kršitve integritete ne predvideva nobenih sankcij. Predlogi pa gredo v smer, da se to v prihodnosti spremeni. Robert Golob si je torej sam predpisal (politično) sankcijo, ko je izjavil, da bo odstopil v primeru ugotovljenih kršitev integritete.

    Kakšen dogovor sta imela Robert Golob in Tatjana Bobnar?

    Pred volitvami leta 2022 je obstajal ustni politični dogovor med Robertom Golobom in Tatjano Bobnar v zvezi s policijo. Dogovor je po Golobovem zatrjevanju nastal na podlagi ponudbe Bobnarjeve, da bo depolitizirala policijo in v najkrajšem možnem času izpeljala revizijo vseh nezakonitih postopkov.

    Kaj piše v SMS-sporočilih?

    Golob je novembra leta 2022 poslal tedanji notranji ministrici dve SMS-sporočili. V prvem je zapisal: »Jutro. Moram priznati, da postajam resno zaskrbljen s kadrovsko sliko v policiji. Dajva se ta teden dobiti samo na to temo. Poudarjam: resno zaskrbljen.« V drugem pa: »Nič mi ni všeč. Ker se ni izvršilo nič od dogovora. Pika. Dokončna pika.«

    Kaj je bistvo argumentacije KPK?

    KPK je ugotovila, da je Golob s poslanima SMS-sporočiloma presegel meje pravne države, ker njegova vlada pred tem ni sprejela ustreznih usmeritev, ki bi lahko bile podlaga za poizvedovanje predsednika vlade pri takratni notranji ministrici o kadrovski sliki v policiji novembra leta 2022. Samo sprejeta usmeritev vlade bi lahko bila podlaga za Golobovo poizvedbo. Takšne usmeritve vlada nikoli ni sprejela.

    Kakšno je razmerje med policijo in izvršno vejo oblasti?

    V sklepu ustavnega sodišča št. U-I-823/21 je ustavni sodnik Rok Čeferin v ločenem pritrdilnem mnenju zapisal, da mora policija v razmerju do ministrstva za notranje zadeve ohraniti določeno stopnjo samostojnosti, sicer svojih nalog, med katere sodi predvsem preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, ne more korektno opravljati. Policija mora namreč preiskovati tudi kazniva dejanja, katerih storitve so osumljeni predstavniki oblasti, tudi njene izvršilne veje. Zato mora v razmerju do izvršilne veje oblasti ohraniti določeno stopnjo samostojnosti oziroma neodvisnosti.

    Kako se je odzvala Tatjana Bobnar?

    »S celotno odločbo nismo seznanjeni. Vsebina obeh SMS-sporočil je del širše zgodbe in konteksta, ki sta ga preiskovala tudi državno tožilstvo in policija. Kršitev je kršitev. Vse ostalo je relativiziranje,« je povedal odvetnik nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar Luka Švab. Verjame, da na KPK vedo, kaj delajo, in da so odločitev za izdajo končnega poročila tudi ustrezno obrazložili.

    Je KPK na tankem ledu?

    »Odločitev KPK ni primer spora o dveh SMS-sporočilih. Gre za precedens. Za vprašanje, ali bomo predsednika vlade še razumeli kot političnega vodjo izvršilne oblasti v okviru ustavnih in zakonskih pristojnosti ali pa kot funkcijo, omejeno na sterilne, politično agnostične okvire, kar je samo po sebi kontradikcija. Kadar se integritetni standard začne uporabljati kot orodje za regulacijo politične komunikacije brez jasne in nedvoumne opore v dejstvih ter zakonodaji, se meja med pravom in politiko nevarno zabriše,« meni pravnica in nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.

    Kakšni so odzivi iz koalicije?

    Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič meni, da sta dve SMS-sporočili rezultat volilnih zavez stranke do volivcev: »Vsi dobro veste, s kakšnim položajem smo se soočili in kako je delovala policija v času prejšnje vlade.« Premierovo delo ocenjuje kot odgovorno in v skladu z zakonom o vladi. Predsednik SD Matjaž Han poudarja, da je treba institucije pravne države spoštovati: »Obstajati pa mora tudi možnost, da lahko tisti, ki se z odločitvami ne strinjajo, te po pravni poti razčistijo.« Levica v opozicijskih pozivih k odstopu premiera Goloba vidi zlasti politično obračunavanje pred volitvami.

    Zakaj Janšo odločitev KPK spominja na Kozlovsko sodbo v Višnji Gori?

    Sporočilo KPK je po Janševem mnenju namenjeno utrjevanju (predvsem popravljanju) vtisa v šampinjonsko gojeni slovenski javnosti, da država premore »neodvisne« institucije, ki se nepristransko lotevajo vseh po enakih vatlih. Nič ni dlje od resnice. Poročilo KPK, s katerim so rušili našo vlado januarja leta 2023, je bilo z dokazano lažno vsebino poslano v javnost brez možnosti prizadetih, da v zakonskem roku podajo odgovore. Seveda je pozneje na sodišču padlo.

    Novice  |  Slovenija
