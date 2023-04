Intenzivne priprave NSi za vstop v vlado

V nadaljevanju preberite:

Neuradno so viri iz NSi potrdili informacijo, ki kroži po političnih kuloarjih, da pri agenciji Ninamedia zanje merijo vprašanja, ki so pomembna za pozicioniranje stranke v prihodnosti. Ta se po eni strani pospešeno oddaljuje od SDS in po drugi približuje vladi Roberta Goloba.

Iz vrha NSi je mogoče slišati, da imajo z Gibanjem Svoboda veliko več stikov kot s SDS. Poslanci obeh strank komunicirajo le v nujnih primerih, že dolgo pa ni bilo nobenih skupnih parlamentarnih predlogov. Oddaljevanje poteka tudi na terenu, denimo v Kamniku, kjer sta stranki prekinili vse odnose. NSi se je oddaljil tudi od Zbora za republiko, ki velja za ideološki podaljšek SDS.