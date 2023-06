Intercontinental: Pri zunanjem izvajalcu ugotovili kršitve pravic delavcev

V poostrenem nadzoru, ki so ga policisti in Finančna uprava RS (Furs) v torek opravili v hotelu Intercontinental v središču Ljubljane, so ugotovili kršitve pravic delavcev pri zunanjem izvajalcu. Ta namreč sobaric ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja in z njimi ni sklenil nobenih pogodb, so pojasnili na Fursu.

Policijska uprava Ljubljana je v torek skupaj s Fursom opravila redni poostreni nadzor kršitev pravic delavcev pri različnih pravnih subjektih v celotnem središču prestolnice. Obiskali so tudi ljubljanski hotel Intercontinental, kjer so pregledali izpolnjevanje delovne zakonodaje njihovega zunanjega izvajalca.

Sedem sobaric brez pogodb za delo

Pri tem so na Fursu pri izvajalcu, ki ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s hotelom za delo čiščenja sob in skupnih prostorov, ugotovili, da sedem delavk – sobaric – ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja in z njimi tudi ni sklenil nobenih pogodb za delo, ki so ga opravljale v času nadzora, so danes za STA sporočili s Fursa.

V vodstvu hotela pa so v torek podarili, da »obisk organov ni bil v nikakršni zvezi z dejanjem, povezanim s Hotelom Intercontinental Ljubljana«. Kot so navedli, so v preiskavi sodelovali v okviru svojih zmožnosti, kar bodo »z dolžno skrbnostjo nadaljevali tudi v prihodnje, v kolikor bo to potrebno«.

Poostreni nadzor pri različnih pravnih subjektih je sicer potekal skupaj s policisti, ki pa so v nadzoru zaznali sum enega kaznivega dejanja dela na črno. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.