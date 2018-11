FOTO:Internautica se seli iz Marine Portorož

Portorož – Ena najuspešnejših sejemskih prireditev v državi in ena uglednejših navtičnih prireditev na Jadranu – Internautica – se po 23 letih seli iz Marine Portorož. Novico sta nam potrdila tako direktor Studia 37 Jurij Korenc, ki od začetka pripravlja to prireditev, kot tudi direktor Marine Portorož Sebastjan Selan. Turistični delavci so nad takšno odločitvijo skeptični, saj so takšno delitev poslovnih potencialov doživeli že pred leti.Novica o selitvi Internautice iz Portoroža je presenetila poslovne partnerje tega mednarodnega navtičnega salona in turistične delavce. Včeraj so prejeli pismo iz Studia 37, v ...