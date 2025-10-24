Interpelacija ministra Maljevca: Opozicija očita kaos pri dolgotrajni oskrbi

V Državnem zboru danes poteka izredna seja, na kateri poslanci obravnavajo interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca.

Predlog, ki sta ga vložili opozicijski stranki NSi in SDS, ministru očita predvsem neuspešno izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi in pomanjkljivosti na področju stanovanjske politike. Vlagatelji razmere opisujejo kot »katastrofalne« in poudarjajo, da se sistemski zakon ne izvaja, pravice iz njega pa niso zagotovljene, medtem ko se prispevek zanj nemoteno pobira.

Prvi podpisani pod interpelacijo, vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj, je v svoji predstavitvi poudaril, da se minister ni odzval na opozorila uporabnikov, izvajalcev, gospodarstva in opozicije.

Ministru očitajo neuspešno izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kljub temu meni, da je politični pritisk že obrodil sadove, saj je vlada minuli četrtek potrdila predlog zakona za optimizacijo postopkov na centrih za socialno delo in v domovih za starejše ob uvedbi novega sistema.

A prav ta predlog Cigler Kralj vidi kot priznanje vlade, da je zakon o dolgotrajni oskrbi neizvedljiv in slab. Po njegovih besedah je zakon prinesel velike zaplete pri uvajanju oskrbovalca družinskega člana, »popoln fiasko« pri uvajanju dolgotrajne oskrbe na domu, četrtkov zakonski predlog pa napoveduje, da se pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji še ne bo začela izvajati 1. decembra, kot je bilo sprva predvideno.

Ob tem je Cigler Kralj pogrešal, da predlog ni predvidel nujnega, za tretjino višjega plačila za zaposlene v dolgotrajni oskrbi.

Poslanka SDS Alenka Helbl je ministru očitala opustitev dolžnega ravnanja tako na področju dolgotrajne oskrbe kot stanovanjske politike. Poudarila je, da mladim jemlje prihodnost in jih sili v draga državna najemna stanovanja.

»Režete trakove stanovanj, ki so jih zgradile prejšnje vlade, vi pa niste pripravili ničesar novega,« je bila kritična. Ministru je očitala tudi, da se hvali z rekordnim številom stanovanj, ki pa jih v resnici ni.

Predlog sta vložili opozicijski stranki NSi in SDS. FOTO: Črt Piksi

Prepričana je, da je ministrov največji gradbeni projekt »gradnja iluzij«. »Na papirju imate 1000 stanovanj, v realnosti pa nič. Mladim ste zaprli vrata do lastnega doma, odpirate jim pa vrata v odvisnost od države,« je dejala Helblova.

Ob tem je poudarila, da očitki v interpelaciji niso napad na javno in dostopno dolgotrajno oskrbo ter stanovanjsko politiko, kot naj bi po njenih besedah Maljevac večkrat javno dejal. Namesto tega so v interpelaciji zapisana in očitana ministrova dejanja oziroma njegova »neoperativnost«.

Razprava o delu ministra Maljevca bo predvidoma trajala ves dan.