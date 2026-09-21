Interpelacija zaradi obrata v zunanji politiki, ki krši mednarodno pravo

Prvi minister, ki ga opozicija kliče na odgovornost, je zunanji minister Tone Kajzer. Glavni očitek interpelacije, ki so jo pripravili v stranki SD, podpirata pa jo tudi Svoboda in Levica, je slovenska blokada skupne izjave EU, ki bi obsodila izraelski projekt E1 na Zahodnem bregu, ki krši mednarodno pravo in onemogoča rešitev dveh držav, ki jo Slovenija podpira. Andreja Katič SD Kajzerju očita odgovornost zaradi slovenske blokade skupne izjave EU. Kot drugo pa, da s spremenjeno zunanjo politiko ni prišel v državni zbor. »Ne gre za neke marginalne izjave, gre za obsodbo enotno Evropske unije, ki jo je Slovenija zablokirala. Nenazadnje se je Netanjahu zahvalil premierju Janši, in tudi Uršula von der Leyen je v svojem nagovoru okrcala Slovenijo zaradi neenotnega odziva Evropske unije,« je ...