Interpelaciji pravosodne ministrice sledi še ena

Državno odvetništvo je že izbralo geodeta, ki bo izmeril velikost sporne stavbe na Litijski v Ljubljani, ki jo je za potrebe treh sodišč kupilo ministrstvo za pravosodje.

Njegove storitve bo skladno z aneksom h kupoprodajni pogodbi plačal prodajalec. Cenilec, ki bo določil vrednost nepremičnine in ga bo plačal kupec oziroma državno odvetništvo, pa še ni dokončno izbran. Nove ocene bodo znane predvidoma v treh tednih.

Interpelacija, ki jo je o delu ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan napovedala SDS, bo predvidoma vložena na začetku prihodnjega tedna, torej še preden bodo razrešene glavne dileme v zvezi s spornim objektom. Koliko je po najnovejši cenitvi vreden objekt in koliko kvadratnih metrov ima, bo jasno šele po vložitvi pete interpelacije v tem sklicu državnega zbora.

Glede na odziv vodje poslanske skupine SDS Jelke Godec se bodo odločili napisati še eno, in sicer o delu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Na njen račun je bilo v medijih že zapisanih veliko očitkov, predvsem pa javnost vznemirja njena odločitev o 13.000 računalnikih, ki so po 6,5 milijona evrov vrednem nakupu lani poleti spravljeni v skladišču. Teče jim garancijska doba, davkoplačevalci pa za njihovo skladiščenje na mesec plačajo skoraj 2500 evrov. Oddali so jih le 39.

O tem nakupu so želeli razpravljati na nujni seji odbora za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo, vendar se je predsednica odbora, poslanka Gibanja Svoboda (GS) Tereza Novak odločila, da seje o delu ministrice iz kvote svoje stranke ne bo sklicala. Tako se je odločila, čeprav zahteva za sklic nujne seje – tudi po mnenju sogovornikov iz koalicije – izpolnjuje vse poslovniške in vsebinske pogoje. Predsednica odbora je z zavrnitvijo kršila poslovnik državnega zbora.

SDS je v zahtevi za sklic seje predlagala, da se po opravljeni razpravi sprejme več sklepov, tudi to, da se predsednika vlade Roberta Goloba pozove k razmisleku, ali je Emilija Stojmenova Duh še primerna za opravljanje funkcije ministrice za digitalizacijo. Ministrico pa bi pozvali k pripravi poročila o nakupu računalnikov ter poročila o uresničevanju zavez iz koalicijske pogodbe na področju digitalizacije.

Sogovorniki iz koalicije ocenjujejo, da bi Novakova sejo morala sklicati, nato pa bi parlamentarna zakonodajno-pravna služba ocenila, ali so predlagani sklepi dopustni in bi jih na seji odbora nato ustrezno preoblikovali.

»Poziv, ki ga navajate v predlogu, je mogoče obravnavati zgolj kot interpelacijo v zvezi z delom ministrice ali kot obtožbo ministrice pred ustavnim sodiščem zaradi kršitve ustave ali zakonov, storjene pri opravljanju njene funkcije,« je v odgovoru na zahtevo zapisala Tereza Novak.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec pa je njen odgovor objavila in se ji javno zahvalila za idejo o vložitvi interpelacije. To je storila takole:

V poslanski skupini SDS bodo tako v prihodnjih dneh vložili še interpelacijo o delu in odgovornosti zoper ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. Več o razlogih za interpelacijo bodo povedali na jutrišnji novinarski konferenci.