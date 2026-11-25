V mariborskem nakupovalnem središču Europark so danes na mestu nekdanje trgovine Hervis odprli novo trgovino družbe Intersport, ki je od spomladi pod avstrijskim okriljem. Po besedah direktorja Intersporta Avstrija Franza Kolla gre za pomembno pridobitev, s katero poslovna skupina, ki deluje v 12 državah, širi prodajno mrežo in s tem utrjuje položaj v regiji.

Direktor slovenske družbe Intersport ISI Andrej Ažbe je pojasnil, da so največji trgovec s športno opremo v Sloveniji. »Trenutno imamo 38 trgovin in najnovejša pridobitev v Mariboru je ena največjih trgovin v Sloveniji,« je pojasnil.

Tretja trgovina, prevzeta od Hervisa

Trgovina v Europarku obsega 1600 kvadratnih metrov prodajnih površin in ima stalno zaposlenih 25 ljudi, vanjo pa so po besedah direktorja vložili več kot milijon evrov.

V Mariboru ima Intersport od leta 2002 prodajalno v nakupovalnem središču Pravi Punkt, kot se po novem imenuje nekdanji Mercator center Tabor. Za to po besedah Ažbeta še razmišljajo, ali bi jo ohranili.

Ažbe poudarja, da kljub spremembi lastništva njihovega podjetja s sedežem v Naklem, ki je bil pred tem v lasti poljskega sklada Enterprise Investors, ostajajo trdno zavezani slovenskemu trgu. »Naši načrti so veliki. To je naša tretja trgovina, ki jo prevzemamo od Hervisa, in potem gremo naprej,« je povedal ob robu današnjega odprtja trgovine v Europarku.

Trgovec s športno opremo Hervis je po spremembi lastništva letos spomladi sporočil, da bo zaprl svoje prodajalne v Sloveniji. Prvi dve, ki sta potem prešli pod okrilje Intersporta, sta v Kamniku in Novem mestu. »Po novem letu imamo v načrtu še Novo Gorico in Slovensko Bistrico, tako da smo kar aktivni. Ponosni smo, da smo od spomladi letos del skupine Intersport Avstrija, ki pokriva 12 držav, od tega mi sami pokrivamo osem držav,« je pojasnil Ažbe.

Direktor krovne družbe Intersport Avstrija Koll je povedal, da kljub razširjenemu spletnemu nakupovanju, kjer so prav tako močno prisotni, še vedno verjamejo v pristno nakupovalno izkušnjo. »Kjer se kupec lahko dotakne izdelka, ga občuti, vonja. To še vedno pritegne kupca,« pravi. Zato še vedno veliko vlagajo v fizične prodajalne. Skupno imajo okoli 500 trgovin z okoli 5000 zaposlenimi.