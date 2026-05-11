    Slovenija

    Interventni zakon potrjen, Bratuškova: Ljudje naj se na žalost pripravijo

    V zakon so predlagatelji vključili več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Nataša Avšič Bogovič iz Svobode izvoljena za podpredsednico DZ.
    R. I., STA
    11. 5. 2026 | 19:47
    11. 5. 2026 | 20:45
    4:43
    DZ je s 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v t. i. tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanju zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. V Svobodi, SD in Levici Vesni so napovedali zakonodajni referendum.  

    Poslanci so zatem Natašo Avšič Bogovič iz Svobode izvolili za podpredsednico DZ.

    Povsem nasprotno videnje, kaj je razvoj in zakaj intervencija
                                          

    V zakon so predlagatelji – poslanci strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica – vključili več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem zakon vsebuje sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Tako imenovani omnibus posega v deset zakonov.

    Janša: Levica gradi politiko na zavisti

    Janez Cigler Kralj iz NSi je med predlagatelji zakona. FOTO: Leon Vidic
    Janez Cigler Kralj iz NSi je med predlagatelji zakona. FOTO: Leon Vidic

    DZ je danes sprejel uskladitveno dopolnilo, s katerim po navedbah Janeza Ciglerja Kralja iz NSi odpravljajo neskladje med začetkom uporabe spremenjenih določb zakona. »Upokojenci, popoldanski s. p. in ostali zavezanci bodo prenehali plačevati prispevek za dolgotrajno oskrbo s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi zakona,« je pojasnil.

    Interventni zakon razdvaja stranke in javnost

    Sistemski posegi pod nazivom interventni so razburili stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati. Poslanci omenjenih strank so tudi v današnji razpravi opozorili, da je zakon pisan na kožo predvsem premožnim. Istočasno bo po njihovih opozorilih brez omembe ukrepov za njeno zapolnitev navrtal vsaj eno milijardo evrov luknje v javne finance in zamajal pomembne družbene sisteme, kot sta pokojninski in zdravstveni.

    Levica: To je nesprejemljivo

    Stranka Levica: »Lahko bi bilo reči, da desnica ne ve, kaj dela. Norost je vrtati milijardno luknjo v proračun v času, ko svet drvi v naslednjo krizo in zaradi napada na Iran zmanjkuje nafte, zemeljskega plina in gnojil. Ampak v resnici točno vedo, kaj delajo. Hočejo nas potisniti v krizo, zato da opravičijo privatizacijo in varčevalne ukrepe, ki predstavljajo mokre sanje vsake neoliberalne stranke. Od teh ukrepov bi spet imele korist ene in iste elite, na naročilo katerih so sploh spisali interventni  zakon. To je nesprejemljivo. Desnica, ki pripravlja rop prebivalstva, naj se raje pripravi na referendum.«

    »Če javno blagajno osiromašiš za približno eno milijardo evrov, je seveda treba povedati, kje boš ta izpad nadomestil – ali so to višji davki ali nižji odhodki, drugače se matematika ne izide. Tako da ljudje naj se na žalost pripravijo,« je dejala poslanka Svobode Alenka Bratušek. Nekatere od po njihovih besedah najbolj škodljivih ukrepov so poskušali iz zakona črtati s predlaganimi dopolnili, vendar niso bili uspešni.

    Alenka Bratušek je bila kritična. FOTO: Leon Vidic
    Alenka Bratušek je bila kritična. FOTO: Leon Vidic

    Predlagatelji so medtem predvsem ob podpori gospodarstva in nekaterih drugih deležnikov vse od začetka obravnave poudarjali, da gre za razbremenitev ljudi in podjetij po štirih letih obremenjevanja in zmanjševanja gospodarske konkurenčnosti v času levosredinske koalicije ter za polaganje temeljev za hitrejši razvoj države v prihodnje. Po njihovem prepričanju bodo ukrepi sprožili številne pozitivne učinke.

    Kot je dejal poslanec NSi Aleksander Reberšek, so očitki o ukrepih samo za bogate ob vsem trudu, ki so ga predlagatelji zakona vložili v njegovo pripravo, zelo boleči. »Mi delamo za vse, razbremenjujemo vse naše državljane. To je tista prava politika z občutkom, ki daje moč ljudem,« je poudaril.

    O dopolnilih predlagateljev zakona poslanci niso glasovali, saj so jih predlagatelji umaknili. To je naletelo tudi na kritike, saj da naj bi to storili le zato, da bi bil zakon sprejet še danes. Odhajajoča koalicija se ob tem pripravlja na zakonodajni referendum o tem zakonu.

