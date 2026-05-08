V zdravstvenih domovih menijo, da interventni zakon odpira vrata odlivu kadra

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je DZ posredovalo pripombe k predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, zlasti glede sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti. Ob tem opozarjajo, da predlagane rešitve povečujejo tveganja za stabilno delovanje javne zdravstvene mreže, so zapisali v sporočilu za javnost.

Glavne pripombe združenja se nanašajo na širitev možnosti pogodbenega sodelovanja in dela zdravstvenih delavcev pri drugih izvajalcih, izdajo soglasij za delo zdravstvenih delavcev zunaj matičnega zavoda in odpravo omejitve razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za koncesionarje.

Povečano odposlovanje kadra iz javnih zavodov

Pri združenju ugotavljajo, da predlagana ureditev pogodbenega sodelovanja in dela zdravstvenih delavcev pri drugih izvajalcih širi možnost sodelovanja javnih zdravstvenih zavodov in možnosti za pridobitev soglasij ter sklepanja podjemih pogodb, s tem pa predstavlja odmik od dosedanje ureditve. Pri tem ocenjujejo, da predlagana ureditev v praksi lahko vodi v povečano odposlovanje kadra iz javnih zavodov, ki tako kadrovsko oslabijo.

V razmerah že obstoječega pomanjkanja zdravstvenih delavcev ta ukrep po navedbah združenja ruši stabilnost izvajanja javne zdravstvene službe v javnih zdravstvenih zavodih, ki so nosilci izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva. Posledično to lahko privede do oteženega zagotavljanja delovnega procesa, zmanjšanja obsega izvajanja dejavnosti, v skrajnem primeru pa lahko vodi v postopno ukinjanje posameznih programov in dodatno poslabšanje dostopnosti zdravstvenih storitev.

Predlog zakona tudi ukinja izjeme, ki so omogočale izdajo soglasja zdravstvenim delavcem za delo pri drugih izvajalcih ne glede na nekatere omejitve, ki so se v praksi po navedbah združenja izkazale kot nujne za zagotavljanje nemotenega delovanja zdravstvenega sistema. Gre za primere, kjer zdravstveni delavci opravljajo delo v javnem interesu, zlasti na področju neprekinjenega zdravstvenega varstva, sodelovanja z drugimi javnimi institucijami ter izvajanja specifičnih dejavnosti, ki jih matični zavod sam ne more zagotavljati.

Njihovo ukinjanje ali omejevanje lahko v praksi povzroči dodatne organizacijske težave, zmanjša dostopnost določenih storitev ter oteži izvajanje dejavnosti. V združenju zato menijo, da bi bilo treba obstoječe izjeme ohraniti oziroma jih jasno in sistemsko urediti tudi v novi zakonodaji.

V združenju prav tako ne podpirajo predlagane odprave omejitve razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za koncesionarje. Zdravstvene storitve v mreži javne zdravstvene službe se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato menijo, da bi moralo načelo nepridobitnosti veljati za vse izvajalce v javni zdravstveni mreži, vključno s koncesionarji. Denar, ki se steka za opravljanje javne zdravstvene službe, se pridobiva iz prispevkov zavarovanih oseb za zdravstvene storitve, zato ni njegov namen dobičkonosnost, temveč zadovoljitev zdravstvenih potreb zavarovancev, so še zapisali.

Spremembe na področju zdravstvene dejavnosti bi morale biti po mnenju združenja usmerjene v krepitev stabilnosti javnega zdravstvenega sistema, dolgoročno kadrovsko vzdržnost ter enake pogoje delovanja za vse izvajalce v javni zdravstveni mreži.