Zakon ne prinaša razvoja, temveč razkroj in premik k vzhodu

Dobrih 12 ur po tem, ko je državni zbor potrdil zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, kot so ga poimenovali poslanci Resnice, trojčka okoli NSi in Demokratov, so sindikati uresničili napoved in začeli zbirati podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, saj so prepričani, da gre za zakon za razkroj Slovenije. Pridružila se jim je tudi Levica. V stranki med drugim izpostavljajo, da srednjemu razredu ti ukrepi ne prinašajo prav nič. Na drugi strani pa delodajalske organizacije ukrepe pozdravljajo.

Sindikati morajo v sedmih dneh predložiti 2500 podpisov. Potem se lahko začne zbiranje 40.000 overjenih podpisov v podporo referendumu. Problematizirajo tako vsebino zakona kot način njegovega sprejemanja.

»Ta zakon vidimo kot prelomno točko in močan signal, da se Slovenija ločuje od principov, ki so zagotavljali znosno in dostojno življenje za veliko večino ljudi. Socialna država je zagotavljala uravnotežen razvoj in to, da smo prav na vrhu po kakovosti življenja,« je bil kritičen Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije. Postopek sprejemanja brez socialnega dialoga po njegovem mnenju nakazuje, da bodo sindikati, ki zastopajo interese zaposlenih, izločeni iz odločanja.

Rušijo se osnovni temelji solidarnosti

»Napovedani so že pozivi k posegom v plače v javnem sektorju, v pokojnine in drugi rezi v proračun. Prepričani smo, da za takšno ravnanje, kakršno je predlagatelje vodilo pri sprejetju tega zakona, v slovenskem knjižnem jeziku obstaja izraz, imenuje se pohlep,« je Jakob Počivavšek, predsednik konfederacije sindikatov Pergam, naštel nekatere od spornih točk in dodal, da zakon posega v delovna razmerja, v pokojninsko reformo, na področja zdravstva, davkov in prispevkov.

»Rušijo se osnovni temelji solidarnosti v družbi, varnosti zaposlitve, predvsem pa vzdržnosti sistema,« je navedel Damjan Volf iz Konfederacije sindikatov 90 Slovenije.

Poslanci nastajajoče koalicije so v interventnem zakonu med drugim znižali davek od oddaje premoženja, postavili razvojno kapico pri 7500 evrih bruto plače, vzpostavili ugodnejšo obdavčitev za normirane samozaposlene, ukinili prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence, sobodajalce in popoldanske espeje, odpravili omejitve za zdravstvene delavce in za kratkoročni najem. Finančne posledice ocenjujejo na 572 milijonov evrov na letni ravni, tako odhajajoča vlada kot fiskalni svet ter v pokojninski in zdravstveni blagajni pa svarijo, da so podcenili učinek in da bo izpad večji, bliže milijardi evrov.

Zakon samo za privilegirane skupine

»Ta zakon ne bo koristil dvema milijonoma ljudi in tega se predlagatelji zavedajo, zato se izogibajo odgovorom o posledicah in o tem, kako bodo kompenzirali luknjo, ki jo bo navrtal v proračunu. Dotika se zgolj nekaterih skupin, tistih, ki imajo najvišje plače, in delno tudi tistih, ki so v prekarnih razmerjih, kar pomeni, da izrazito spreminja odnos med tveganimi in varnimi zaposlitvami,« je opozoril Štrukelj in dodal, da je dolžnost sindikatov ubraniti socialno državo z vsemi, ki menijo, da je prava smer razvoja države proti severu in zahodu Evrope, »ta zakon pa nas ponovno obrača proti vzhodu, kjer imajo razpuščeno javno zdravstvo in so sistemi skupnega dobrega v kolapsu«.

Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je spomnil na izjavo poslanca NSi Aleksandra Reberška na seji parlamentarnega odbora, da »zdaj imamo mi škarje in platno«: »To so besede, ki izključujejo participativno demokracijo, kar je nekaj, s čimer se v 21. stoletju ne smemo strinjati.«

Na možnost, da zakonodajni referendum ne bi bil dopusten, je Zorko odgovoril, da bo potem odločitev v rokah ustavnega sodišča. »Način sprejemanja teh sprememb v obliki omnibusa lahko pomeni zlorabo instituta referenduma. Nespremenljivo je, da bi poslanci katerekoli pozicije dali v en zakon določbo, ki se nanaša na davke, in s tem preprečili ljudem, da odločajo. Če bo državni zbor zavrnil referendum, smo prepričani, da ustavno sodišče ne bo upoštevalo njegove odločitve,« je komentiral Zorko in spomnil, da je ustavno sodišče dovolilo referendum o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V sedmih dneh morajo v državni zbor predložiti 2500 podpisov, da bodo potem lahko zbrali 40.000 overjenih podpisov.

Kaj koristi srednjemu razredu?

Namen varovalke, po kateri ni dopustno razpisati referenduma o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve, je omogočiti stabilizacijo javnih financ prek sprememb zakonodaje, je menil Luka Mesec, sokoordinator Levice, ki se je pridružila sindikalni pobudi za zbiranje podpisov. V ponedeljek sprejeti zakon po njegovih besedah pomeni prav nasprotno in prinaša demontažo javnih financ.

Mesec je prepričan, da je referendum »edini način, da vsi, ki jih trenutna oblast ignorira, noče slišati ali pa naravnost derogira, končno pridejo do besede skozi javno razpravo«. »Večina, ki nastaja v parlamentu, misli, da ima izključno pravico upravljati in voditi državo. Vendar je način, kako se je lotila tega, eklatanten primer, kako se država ne vodi,« je bil oster.

Oporekal je nazivu interventni zakon, saj ni v njem nobenega nujnega ukrepa za reševanje prihajajoče krize, niti ni razvojen. »Deloval bo ravno obratno. Gre za zakon, ob katerega se bo razvoj Slovenije spotaknil, ker vrta več kot milijardno luknjo, in to v času, ko se horizont pred nami oblači,« je dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle.

»Če govorijo, da je zakon za ljudi, je moje vprašanje, kateri ukrep natanko pa koristi srednjemu razredu. Natančno sem ga prebral in nisem našel ukrepa, zaradi katerega bi imel delavec z 2000 evri bruto plače en evro več,« je Mesec ponovil, da zakon daje izključno enemu odstotku najbolje plačanih, ki so večinoma menedžerji, kakšen evro več si obetajo tudi najbolje plačani politiki, daje tudi lastnikom nepremičnin in izvajalcem zasebnih zdravstvenih storitev.

V Gibanju Svoboda bodo, po besedah poslanke Janje Sluga, o morebitni pridružitvi k zbiranju podpisov pri referendumu v kratkem razpravljali na organih stranke.

Delodajalci pričakujejo nadaljnje korake

Povsem nasprotno od sindikatov pa reprezentativne delodajalske organizacije podpirajo zakon in ga vidijo kot odgovoren prvi korak k razvojnemu preboju države, z ukrepi, ki razbremenjujejo ljudi in znova vzpostavljajo stabilno in predvidljivo poslovno okolje za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Pričakujejo, da ne bo ovir pri njegovi uveljavitvi.

Zavedajo se, da je treba finančno vzdržnost najti brez zmanjševanja socialnih pravic, za kar je, po njihovem mnenju, treba iskati rešitve v večji učinkovitosti dela javne uprave in racionalizaciji nepotrebnih aktivnosti, učinkovitejšem preprečevanju dela na črno in zmanjševanju korupcije.

Opozarjajo pa, da bo, če zakonu, ki ne daje vseh odgovorov na trenutne gospodarske razmere, ne bodo sledili nadaljnji ukrepi za debirokratizacijo poslovnega okolja, zmanjševanje stroškov države, razbremenitev stroškov dela ter večjo učinkovitost javnega sektorja, njegov učinek omejen. Po njihovem mnenju ostajajo odprte pomembne teme, kot so absentizem, ureditev minimalne plače, nadaljnja razbremenitev dela in hitrejše zaposlovanje tujcev.