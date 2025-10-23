Interventni zakon za domove dan pred interpelacijo

Dan pred interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca je vlada, kot smo napovedali, potrdila poseben zakon za poenostavljeno prevedbo stanovalcev domov starejših v sistem dolgotrajne oskrbe, ki bo bistveno vplivala na ceno njihove oskrbnine. Med drugim pa z njim urejajo tudi e-oskrbo.

»Vsem je v interesu, da se ta prevedba zgodi, ker pomeni nižje položnice bivanja v domu. Po obstoječem sistemu stanovalci plačujejo oskrbo in nastanitev, ko bodo prevedeni v sistem, pa bodo od 1. decembra na položnici imeli samo strošek namestitve,« je Maljevac poudaril ob predstavitvi zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe.

Predvideva poenostavitev birokratskega postopka, ki je sicer določen v zakonu o dolgotrajni oskrbi in rešuje tudi položaj ljudi, ki sami niso sposobni podpisati soglasja, nimajo pa še skrbnika, ki bi to uredil zanje.

Za vstop v sistem dolgotrajne oskrbe bodo morali stanovalci domov podpisati soglasje in osebni načrt, tisti, ki ne morejo dati soglasja, pa le osebni načrt in jih bodo obravnavali kot začasno prevedene, dokler ne bodo po ustaljenem postopku dobili skrbnika.

Za enoposteljno sobo doplačilo

Zakon ureja še eno točko, ki se je v zadnjih mesecih pokazala kot precejšnja ovira za uveljavitev pravic – starejši do 80 let bodo storitve e-oskrbe pridobili samodejno, če bodo zanjo zaprosili. »Doslej so za to potrebovali mnenje zdravnika, kar se je na terenu pokazalo kot težava, v nekaterih primerih so zdravniki mnenje celo zaračunavali. Zdravniško mnenje se za starejše od 80 let ukinja, podaljšujemo pa tudi rok za tiste, ki so že vključeni v projekt E-oskrba na daljavo,« je pojasnil minister.

Po 1. decembru bodo za dolgotrajno oskrbo v instituciji stanovalci plačevali največ 782 evrov za hrano in bivanje v dvoposteljni sobi s souporabo kopalnice, za enoposteljno sobo, lastno kopalnico in balkon, kar velja za nadstandard, pa bo treba doplačati. Informativno ceno si lahko izračunajo s kalkulatorjem na spletni strani dolgotrajne oskrbe.

Kako Maljevac komentira, da so rešitev, ki bo več kot 20.000 ljudem omogočila bistveno znižanje položnic, sprejeli dan pred interpelacijo? »Triintrideset ministrov pred mano je imelo možnost urediti to področje, 13 vlad, 18 predlogov zakona o dolgotrajni oskrbi je bilo pripravljenih, eden tudi sprejet, noben pred našim pa ni dejansko zaživel. Mislim, da je to zadostno sporočilo tistim, ki sedijo v parlamentu in so imeli priložnost, da bi dolgotrajno oskrbo pripeljali do točke, do kamor smo jo mi,« je Maljevac odgovoril, kot bi že stal pred poslanci na interpelaciji in ponovil, da dolgotrajna oskrba že funkcionira, kar je največja sprememba na področju socialnega varstva.

V petek je za razpravo v državnem zboru predvidenih več kot 14 ur.