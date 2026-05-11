Invalide bolj kot druge skrbijo različne vrste ogroženosti

»Strategija prilagajanja podnebnim spremembam se nam zdi nujna, še posebno načrtovanje različnih oblik ukrepov in pomoči,« je poudaril Borut Pogačnik, predsednik Združenja invalidov – Forum Slovenije (ZIFS), ki letos praznuje 30. obletnico. Pridružuje se pobudi Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) in mreže Plan B za Slovenijo nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, da ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) pri oblikovanju te strategije, ki jo mora pripraviti do februarja prihodnje leto, vključi tudi invalidske organizacije.

ZIFS ima veliko izkušenj z delovanjem v izrednih razmerah. »V teh treh desetletjih smo prebrodili različne krize, ki so ogrožale številne invalide, njihove družine, svojce ter prijatelje in jim vedno nemudoma priskočili na pomoč,« pravi Pogačnik. Z dežurno psihosocialno službo so na vrhuncu krize zaradi covida-19, ki je začela delovati marca 2020, pomagali številnim invalidom, ko so običajne službe odpovedale, prav tako v poplavah leta 2023, organizirali so telefonske pogovore in odšli na teren.