Invalidi ostajajo pred vrati ambulante za voznike

Po tistem, ko je zaradi stavke zdravnikov pred vrati ambulante za voznike na URI Soča, čakajoč na obravnavo in podaljšanje vozniških dovoljenj ostalo 220 invalidov, petnajstim pa so ta že potekla, je ministrstvo za zdravje pozvalo k nadaljnjemu nemotenemu izvajanju pregledov na Soči že z današnjim dnem. A je tako kot invalidi naletelo na gluha ušesa. Izjeme ne bo …

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča, ki ga vodi dr. Zvone Čadež, so stavkovni odbor zdravnikov seznanili z dopisom ministrstva za zdravje (MZ), prejetim minuli petek nekaj pred 15. uro, pa tudi s sporočilom za medije, ki ga je MZ posredovalo javnosti v nedeljo zjutraj, so sporočili. Ker niti dopis niti sporočilo po mnenju zdravnikov nista »zavezujoča pravna podlaga«, invalidov, ki potrebujejo zdravniški pregled za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja, do nadaljnjega ne bodo obravnavali. Bodo pa z obravnavo nadaljevali takoj – če »se bodo pravne podlage z zavezujočim pravnim učinkom pristojnih institucij za to skupino pacientov spremenile«.

Dopis ministrstva za zdravje in njegovo sporočilo za javnost nista zavezujoča pravna podlaga. URI Soča

Zdravniki na URI Soča obžalujejo težave vseh pacientov, tudi invalidov, ki potrebujejo preglede za vozniška dovoljenja, zatrjujejo, a bodo, so zapisali, še naprej upoštevali določila zakona o stavki. Po njih »ta skupina oseb ni umeščena med nujne izjeme«. Obenem bodo, so dodali, še naprej obravnavali »vse skupine prebivalstva, predvidene kot nujne izjeme, tudi v ambulanti za voznike s posebnimi potrebami«.

Pravica invalidov nad pravico do stavke

MZ je sicer svojo odločitev glede ambulante za voznike na Soči argumentiralo z besedami, da »uveljavljanje stavkovnih zahtev, ki so povezane s povišanjem plač in dvigom standarda zdravnikov, ne morejo in ne smejo iti na škodo tistih, ki se jim prav zaradi neizvajanja storitev življenjski standard občutno znižuje«. MZ je sicer v državi edino pristojno, da odloči o izjemi, kakršno za čas stavke predstavlja podaljševanje vozniških dovoljenj invalidom. MZ je izjemo potrdilo v prepričanju, da je »opravljanje zdravniških pregledov za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja invalidov nedvomno storitev, ki jo kljub stavki, nikakor ni upravičeno omejevati«. »Ob spoštovanju pravice stavkajočih« je pravica do stavke, so dodali, »omejena s pravico najranljivejših, ki za svoje normalno življenje potrebujejo katerokoli zdravstveno storitev«.

Medtem ko so neizvajanje storitev za invalidne med 18. in 65. letom na MZ označili za »diskriminacijo« in za »hud poseg v nenadomestljiv pogoj za življenje (najranljivejših!) občanov«, pa so se v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, spomnimo, sklicevali na zakon o zdravniški službi, po katerem zdravniki nalog, povezanih s podaljševanjem vozniških dovoljenj invalidom, v času stavke niso dolžni zagotavljati.

Lobnik: V času stavke jim dovolite vožnjo

A drugačnega mnenja je poleg MZ tudi zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki je URI Soča s priporočilom pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi »delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere lahko ljudje z invalidnostmi dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali pridobitev vozniškega dovoljenja«. Hkrati je tudi ministrstvo za notranje zadeve pozval, naj invalidnim s poteklim vozniškim dovoljenjem »zaradi zagotavljanja njihovih osnovnih pravic« dovoli vožnjo tudi v času, ko zaradi stavke zdravnikov ne morejo podaljšati veljavnosti dovoljenja. Lobnik je znova spomnil na »večno« rano, na katero je poleg invalidnih opozoril že tudi sam: na javni potniški promet, ki je ljudem z invalidnostmi »praktično nedostopen«.

Ministrstvo za zdravje poziva, naj ambulanto za voznike na Soči odprejo za vse. Njihov poziv za zdravnike URI Soča ni zadostna pravna podlaga. Invalidi vozniki po oceni zdravnikov niso nujna izjema.

Poleg tega je Slovenija tudi po mednarodni konvenciji o pravicah invalidov ljudem z invalidnostmi dolžna zagotavljati največjo možno samostojno osebno mobilnost. Nedelovanje ambulante za voznike pa je ne zagotavlja. Nasprotno, pravi Lobnik, ogroža pravico ljudi z invalidnostmi do izobraževanja, zaposlitve, dostopa do zdravstvenih storitev, prostočasnih aktivnosti in splošne vključenosti v družbo.