Invalidi potrebujejo njim prilagojena stanovanja

Ljubljana – Januarja bo začel veljati zakon o osebni asistenci, s tem pa bo ta postala ena od pravic invalidov, ki zanje pomeni predvsem bolj neodvisno življenje. Tako bodo razbremenjeni tudi svojci, ki paraplegikom pomagajo pri različnih opravilih v domačem okolju.



Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic je na nedavnem obisku pri predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu opozoril še na potrebo po sistemski ureditvi financiranja prilagoditve stanovanja invalidom. Osebna asistenca bo sicer omogočila svobodno življenje gibalno oviranim v njihovem domačem okolju, česar v zavodih ne bi mogli uresničevati. Še vedno pa marsikdo kljub temu, da mu bo zakon omogočil osebno asistenco, ne bo mogel živeti doma, saj nima stanovanja, prilagojenega potrebam invalidov, so opozorili predstavniki zveze paraplegikov.



Ureditev stanovanja je namreč za marsikaterega invalida velik finančni zalogaj. Za gibanje v domačem okolju paraplegiki na primer potrebujejo klančino, in če je ni, mora marsikdo v dom. V zvezi za te namene zbirajo tudi donacije. Prepričani pa so, da je treba tovrstne probleme reševati sistemsko. Židan je podprl zvezo paraplegikov pri njihovih prošnjah in dejal, da oni najbolj vedo, kaj vse je potrebno za opolnomočenje invalidov.



Zakon o osebni asistenci bo sicer začel veljati za ljudi z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, izvajale pa jo bodo lahko nevladne organizacije, javni zavodi in samostojni podjetniki na podlagi odločbe ministrstva za delo.