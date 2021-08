Invalidnina tudi, če okvara ni povezana z delom

V nadaljevanju preberite:

Od sobote velja novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J), ki uvaja nov socialni transfer iz pokojninske blagajne oziroma vrača nekoč že obstoječega – odslej bodo do invalidnine upravičeni tudi zavarovanci za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela. Od uveljavitve pokojninske reforme januarja 2013 so lahko to pravico, ki glede na kategorijo znaša od 28 do 102 evra na mesec, na novo pridobili le tisti s poškodbo pri delu ali poklicno boleznijo.