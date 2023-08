Investiciji v Potniški center in Emoniko ocenjeni na kar 740 milijonov evrov

V nadaljevanju preberite:

Da Ljubljana potrebuje sodobno železniško in avtobusno postajo, se govori in načrtuje že skoraj 60 let. Izdelane so bile številne študije in analize, porabljenega je bilo veliko časa in denarja, zgodilo se ni nič. Končno se projekt premika z mrtve točke. Trenutno namreč potekajo pripravljalna dela za nadgradnjo železniške postaje, Slovenske železnice bodo prihodnje leto začele graditi novo avtobusno postajo, zasebna družba Mendota Invest pa za projekt Emonika čaka na integralno gradbeno dovoljenje. Po naših izračunih bosta država in zasebni investitor v enega največjih projektov v Ljubljani skupaj vložila 741,11 milijona evrov (z DDV).