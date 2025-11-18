Inženirke in inženirji so srce tehnološkega in infrastrukturnega razvoja

Ljubljana je bila v ponedeljek prestolnica inženirjev, saj sta v mestu potekala dva osrednja dogodka inženirske skupnosti s 1500 udeleženci: v Slovenski filharmoniji je Inženirska zbornica Slovenije (IZS) podelila najvišjo inženirsko nagrado, v Cankarjevem domu pa je potekala Akademija strojništva. Pomen visokega srečanja in vloge pooblaščenih inženirjev je potrdila tudi prisotnost ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka in ministra za javno upravo Franca Propsa.

Nagrado za inženirsko odličnost je prejel pooblaščeni inženir geodezije Matjaž Grilc, izjemna in prepoznavna osebnost slovenske geodetske stroke, ki je s strokovnostjo in vizijo zaznamoval razvoj geodezije, najpomembnejši pa je njegov vpliv pri posodabljanju evidenc prostorskih podatkov. Je začetnik uvajanja digitalnih nepremičninskih in geoinformacijskih evidenc v javnem in zasebnem sektorju. Njegove rešitve so omogočile učinkovitejše upravljanje z nepremičninami in prostorskimi podatki, s čimer je Slovenija stopila ob bok tehnološko naprednim evropskim državam.

Priznanje zaslužni član zbornice pa je prejel pooblaščeni inženir Gorazd Humar, strokovnjak za gradbeno inženirsko dediščino, avtor in urednik številnih knjig in člankov o mostovih. Zbornica je pozdravila tudi več kot 80 novih pooblaščenih inženirjev, ki so se v zadnjem letu vpisali v imenik, s čimer se je skupnost, ki danes povezuje približno 5000 aktivnih članov, še okrepila.

Temelj družbenega napredka

Predsednik Inženirske zbornice Slovenije Črtomir Remec je pri tem poudaril: »Inženirji smo temelj družbenega napredka. Naše znanje, odgovornost in inovativnost so ključni za razvoj trajnostne infrastrukture, učinkovite rabe naravnih virov ter grajenega okolja in odpornosti družbe.«

"Ministrstvo se dobro zaveda, da mora država inženirkam in inženirjem zagotoviti trdne temelje za uspešno delo. Inženirke in inženirji ste srce tehnološkega in infrastrukturnega razvoja. Vaše delo je pogosto neopazno – vidimo ga šele, ko česa ni: ko zmanjka elektrike, ko most odpove, ko sistem ne deluje. Ko pa vse deluje brezhibno, ko je okolje varno in življenje nemoteno, je to rezultat vaše strokovnosti in predanosti. Hvala za neštete ure načrtovanja, nadzora, testiranja, izboljšav ter za vztrajnost, ki jo zahtevajo zahtevni projekti, in za visoke standarde, ki jih postavljate stroki ter družbi,” je v svojem nagovoru poudaril slavnostni govornik na dnevu IZS minister Jože Novak.

Inženirska zbornica Slovenije je v Slovenski filharmoniji podelila najvišjo inženirsko nagrado. Foto IZS

Spomin na pretekle prejemnike nagrade za inženirsko odličnost ostaja pomemben del tradicije zbornice. Med njimi so Marjan Pipenbaher, Vojkan Jovičić in Viktor Markelj, vrhunski gradbeni inženirji, avtorji številnih izjemnih mostov in inženirskih objektov doma in v tujini, ki so vzor kolegom in navdihujejo generacije mladih inženirjev ter jim predajajo svoje znanje.

Sočasno je v Cankarjevem domu potekala mednarodna konferenca Akademija strojništva 2025, ki je povezala domače in tuje strokovnjake s področja strojništva in industrije. Srečanje je osvetlilo, kako inženirstvo ohranja stabilnost v času globalnih sprememb ter spodbuja digitalne in zelene preboje v gospodarstvu.