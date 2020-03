Iščejo, s kom je bil pacient v stiku, osebni zdravnik v izolaciji

Preberite še: Vse, kar morate vedeti o novem koronavirusu

Odvzem brisov na 16 postajah

V Sloveniji je trenutno 16 postaj, kjer bolnikom odvzamejo bris: zdravstveni domovi Murska Sobota, Maribor, Slovenj Gradec, Ljubljana, Postojna, Kočevje, Kranj, Tolmin in Velenje ter na pri splošnih bolnišnicah Trbovlje, Brežice, Novo mesto, Jesenice, Celje in v urgentnem centru Šempeter.

Zdravnika pokličite po telefonu

Zabojnika pred Infekcijsko kliniko za jemanje brisov. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Razprava tudi na vladni ravni

Infekcijska klinika. FOTO: Zaslonski Posnetek, Ustanove

Novi koronavirus: Seznam kontaktov

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Na telefonski številki 031 646 617 je vsak dan med 9. in 17. uro na voljo epidemiolog za dodatne informacije, navodila in pojasnila.



Ministrstvo za zunanje zadeve

Na telefonskih številkah 01 478 6772 oz. 01 478 2305 je dosegljiva konzularna kontaktna točka, kjer lahko potniki dobijo informacije glede potovanj v tujino.

Na spletnih straneh ministrstva lahko vsakdo v seznamu držav najde več informacij o ukrepih in nasvetih, ki veljajo za posamezno državo.



UKC Ljubljana

Za vprašanja glede koronavirusa sta na voljo telefonski številki 01 522 45 40 in 01 522 45 41.



UKC Maribor

Za vprašanja glede koronavirusa je na voljo telefonska številka 031 653 929, dosegljivi so vsak dan od 7. do 22. ure.



Splošna bolnišnica Celje

Za vprašanja glede koronavirusa je na voljo telefonska številka 03 423 30 79, dosegljivi so 24 ur na dan.



Splošna bolnišnica Jesenice

Bolniki, ki so naročeni na pregled in imajo povišano temperaturo, kašelj in oteženo dihanje ali so bili v zadnjih 10 dneh v Italiji ali v krajih zunaj Evrope, kjer je potrjena epidemija koronavirusa, naj pokličejo na telefonsko številko 051 668 651 za nov datum za pregleda.



Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica

Telefonska številka za nasvet 05 330 1117.



Zdravstveni dom Nova Gorica

Za zdravstvene informacije v primeru suma okužbe so na voljo telefonske številke 051 656 580 ali 051 656 558 od ponedeljka do petka med 8. in 20. uro za odrasle ter 051 656 509 med 8. in 15. uro za otroke.



Med vikendi je prebivalcem na voljo urgenca v Splošni bolnišnici Dr. Franca Derganca na telefonski številki 05 330 11 17.



Zdravstveni dom Izola

Ob sumu na koronavirus naj bolniki pred obiskom pokličejo ambulanto izbranega zdravnika ali ambulanto nujne medicinske pomoči na telefonsko številko 05 663 5000



Zdravstveni dom Slovenj Gradec



Dežurna telefonska številka za nasvet je 031 393 112.



Zdravstveni dom Velenje

Telefonska številka dežurne službe je 03 8995 445.



Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Za vprašanja glede preventivnih ukrepov, povezanih z novim koronavirusom, se lahko državljani in vsi deležniki s področja izobraževanja obrnejo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Po odkritju prvega primera okužbe s koronavirusom odgovorni sedaj raziskujejo, kje vse se je okuženi gibal in s kom vse je bil v stiku.Okuženi pacient je prispel v Slovenijo preko Italije iz Maroka , okužbo so potrdili v sredo zvečer ob 20.44. Testiranje je opravil ljubljanski inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, kamor ga je z vidnimi znaki obolelosti napotil osebni zdravnik.Moški je star okoli 60 let, iz Maroka je do Italije prispel z letalom, nato je pot do Slovenije nadaljeval po cesti.Pacient je kazal vidne znake obolelosti, zato pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da je moški ravnal napačno, ker je šel osebno do zdravnika, saj je sedaj v izolaciji tudi njegov osebni zdravnik, poroča MMC Če torej sumite, da ste okuženi z virusom, zdravnika naprej pokličite po telefonu, saj lahko virus širite tudi med potjo do zdravnika, nato v čakalnici, ogrožate tudi vse zdravstvene delavce brez zaščite.Pristojni za zdaj še nimajo točnih podatkov o stikih pacienta, njihova naloga je, da jih identificirajo. Predvidevajo, da je bil v stiku z več osebami, saj je od prihoda domov do obiska infekcijske klinike minilo nekaj dni.Bližnjim in drugim, s katerimi je imel okuženi stike, bodo dali jasna navodila, kako naj ravnajo. Še enkrat jez Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) poudarila, da so najosnovnejši ukrepi higiena rok, nekoliko večja oddaljenost od osebe, s katero se pogovarjamo, ter odmik od drugih, če zbolimo.Razpravo o aktualni situaciji bodo po besedah ministra za zdravjeopravili tudi na vladni ravni. Slovenija se je sedaj pridružila več kot 80 državam, ki beležijo okužbo s tem virusom.