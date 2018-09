Iščejo še pet državnih sekretarjev

Od poslanca do državnega sekretarja

Tilen Božič je še en nekdanji poslanec SMC, ki bo postal državni sekretar. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Menjava na vrhu Sove in protokola

Ljubljana – Poleg dveh novih državnih sekretarjev je vlada imenovala novega šefa Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova)in šefa protokola. S tem imenovanj še ni konec. Nezasedenih je še pet mest državnih sekretarjev.Na ministrstvu za zdravje se bo po včerajšnji potrditvi na vladi ministrukot državna sekretarka pridružila Pia Vračko, ki je najprej delovala v farmacevtski industriji, leta 2005 pa je kot zdravnica začela delati na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Od lani koordinira proces ocenjevanja ključnih funkcij javnega zdravja v Sloveniji, ki ga ministrstvo za zdravje izvaja v sodelovanju z regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo.Čeprav je ob sestavljanju koalicije prevladovala ideja, da bi po načelu razpršene odgovornosti iz vsake stranke, ki je v vladi z LMŠ, na ministrstvo za zdravje imenovali po enega kandidata, je na koncu obveljalo, da Fakin lahko oba državna sekretarja na ministrstvu izbere sam.Drugega kandidata po Fakinovih besedah še iščejo. »Jaz sprejemam vsa imena, a morajo znati več kot jaz na svojem področju. Ne morem si privoščiti, da bi imel političnega državnega sekretarja, ker ga na primer ne morem poslati reševati kardiokirurgijo. To so zahtevne strokovne in človeške teme,« nam je povedal Fakin.Vlada je včeraj na mesto državnega sekretarja na ministrstvu za okolje in prostor imenovala tudi Simona Zajca. Nekdanji poslanec SMC, ki se mu na zadnjih volitvah ni uspelo prebiti v parlament, ima, kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, bogate izkušnje na področju novinarstva. Kot smo zasledili, je Zajc pred vstopom v politiko vodil televizijske oddaje in pisal svetovalne kolumne za Cosmopolitan.Po zakonu o državni upravi na posamezno ministrstvo lahko imenujejo največ dva državna sekretarja, razen na finančnem, kjer lahko imenujejo največ štiri. Nezasedena so tako še mesta državnih sekretarjev na ministrstvu za delo, ministrstvu za finance, gospodarskem ministrstvu, ministrstvu za javno upravo in omenjenem ministrstvu za zdravje.Iz vladnega urada za komuniciranje so odgovorili, da bodo imenovani na podlagi predlogov pristojnih ministrov na prihodnjih vladnih sejah. Že na prihodnji seji naj bi državni sekretar postal še en nekdanji poslanec SMC., ki je bil doslej državni sekretar na ministrstvu za finance, bo po naših informacijah imenovan na mesto državnega sekretarja na ministrstvu za delo, ki ga prav tako obvladuje SMC.Vlada Marjana Šarca je včeraj zamenjala tudi direktorja Sove, namesto Zorana Klemenčiča je imenovala Rajka Kozmelja. Slednji je trenutno programski direktor na Inštitutu za demokratični nadzor nad oboroženimi silami, na predlog evropske komisije je postal tudi predsednik iniciative Integrativno upravljanje notranje varnosti na Zahodnem Balkanu. Klemenčič se vrača na ministrstvo za obrambo.V čevlje, ki se podaja v predavateljske vode, bo stopil Aleksander Strel, ki protokolarno delo opravlja od leta 2004. Novi vodja protokola, ki je bil izbran na javnem natečaju in ga je nato potrdila še vlada, je bil doslej zaposlen v kabinetu predsednika vlade kot predsednikov svetovalec za protokol. Tekoče govori italijansko, angleško in hrvaško.