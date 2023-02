Iščejo šestnajstletnico iz Ruš

Policisti iz Ruš so sporočili, da iščejo 16-letno Lucijo Meglič iz Frama, ki začasno stanuje v Rušah. Pogrešano so nazadnje opazili sinoči med 18. in 19. uro na Šolski ulici v Rušah.

Lucija Meglič je srednje postave, visoka 1,61 metra, svetle polti, ovalnega obraza, rjavih oči, ima kratke rjave, ravne lase, na čelu ima brazgotino, dolgo dva centimetra. Oblečena je v olivno zeleno bundo in črne hlače, obuta v črne čevlje.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.