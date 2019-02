FOTO:Iščemo ... maketo

Maketo so iz Kopra odpeljali 26. marca 2018 in je odtlej na neznani lokaciji.

Skrivnostno izginotje

Kje je maketa? Foto Delo Infografika

Od odgovornih smo zaman poskušali izvedeti, kam je izginil črn zabojnik s precenjeno maketo.





Koper, Ljubljana – Bolj ko poskušamo sestaviti vse okoliščine zgodbe o maketi za drugi tir, več je neznank. Tako smo pred dvema dnevoma poskušali od odgovornih izvedeti, kam je izginil črn zabojnik s precenjeno maketo o drugem tiru, a nismo prišli daleč. Zato smo upali, da bi prišli še najdlje, če bi razpisali nagrado, v slogu: (ne ravno v lepi slovenščini) »Išče se – maketa!« Za nagrado pa bi obljubili enoletno naročnino na Delovo spletno stran.Morda bodo iskalcem makete v pomoč nekatera dejstva. Maketo so v Kopru uradno postavili in dali na ogled 7. marca, na dan pomorstva, leta 2018. Odprl jo je predsednik vlade, ob njem pa so bili še minister za infrastrukturo, minister za gospodarstvoin državni sekretar. Miro Cerar je tedaj dejal: »Maketa, ki predstavlja največji državni projekt, nam sporoča, da smo tik pred resničnim začetkom gradnje drugega tira ... Investitorstvo bomo s podjetja 2TDK podelili Direkciji RS za infrastrukturo in že aprila (2018) začeli z deli.« (Mimogrede, del še niso začeli.)Toda stvari so se zasukale malce drugače. Direkcija za infrastrukturo je 22. marca odstopila od pogodbe in zavrnila plačilo računa v višini 133.590 evrov. Njen direktorzdaj pravi: »Makete na DRSI nismo nikoli prevzeli in nikoli ugotovili njene tehnične brezhibnosti. Njeno naročilo in vse podrobnosti o njeni izdelavi in postavitvi so usklajevali iz kabineta ministrstva za infrastrukturo, skupaj s Futuro. Ko smo ugotovili, da so izdelovalci kršili člen pogodbe, ki ni predvidel izdelave s podizvajalci, smo od pogodbe odstopili. Štiri dni kasneje pa smo zaradi stroškov z maketo izdelovalcem naročili, naj jo odpeljejo. Po vsej verjetnosti jo ima izdelovalec.«Po doslej zbranih podatkih so jo predstavniki podjetja Art Rebel 9 – ali kdo drug po njihovem naročilu – odpeljali iz Kopra 26. marca 2018 in je zdaj na neznani lokaciji. Verjetno bi o njej kaj več vedeli povedati v družbi Futura. Direktorja podjetja Art Rebel 9smo dvakrat vprašali, če nam pove, kje je in kako je z maketo. Ali ne bo nekoč morda še zanimiv »muzejski« ali pa neke vrste »didaktičen« primerek, ki bi ga hoteli imeti upravljalci železniške proge. Vendar nam Matjaž Požlep zelo vztrajno ne odgovarja in ne želi pojasnjevati ničesar o maketi in o svojih postopkih v zvezi z njo, kot da bi šlo za najstrožje varovano državno skrivnost. Izvedeli pa smo, da so včeraj pravni zastopniki družbe vendarle napovedali vložitev tožbe zaradi neporavnanih računov.Doslej je okrajno sodišče izdalo izvršbo, da bi DRSI morala plačati račun izdelovalcu. Kasneje je Art Rebel 9 začel postopek mirne rešitev spora, ki pa ga je DRSI zavrnil. Včeraj je Damir Topolko zatrdil, da Art Rebel 9 doslej ni vložil tožbe, s katero bi uveljavljal poplačilo računa, vendar ima še zmeraj čas vložiti tožbeni zahtevek. Topolko tudi pravi, da vse podrobnosti in ozadje priprav v zvezi z maketo najbolje poznajo nekdanji člani kabineta prejšnjega ministrstva za infrastrukturo.V imenu nekdanjega državnega sekretarja, sedanjega ministra Jureta Lebna, pa so z ministrstva za okolje zdaj pojasnili, da v času njegovega mandata v funkciji državnega sekretarja maketa ni bila plačana. In vrnili žogico na DRSI: »Glede vseh pojasnil v zvezi s pravnimi postopki, ki so v teku, je pristojen naročnik makete – to je Direkcija RS za infrastrukturo.«Mi pa še zmeraj iščemo maketo. Morda bo še prišla prav. Predvsem pa upamo, da bi po razkritju vseh njenih skrivnosti lažje razumeli prave probleme glavnega projekta.