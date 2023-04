Sodoben način življenja močno ogroža hrbtenico zaradi prisilne drže, pogostega in dolgotrajnega sedenja, povišane telesne teže in premalo gibanja. Bolečine v spodnjem delu križa in išias sta pogosti težavi, ki lahko vplivata na kakovost življenja.

Išias je težava, ki jo lahko opredelimo kot vnetje ishiadičnega živca, najdaljšega živca v telesu. Išias se pogosto pojavi pri ljudeh, ki imajo težave s hrbtenico, kot so hernija diska, stenoza hrbtenice ali degenerativne spremembe.

Pogosti simptomi vključujejo bolečine v spodnjem delu križa, ki se lahko širijo po zadnjici, stegnu in nogi. Poleg bolečine lahko išias povzroči tudi druge simptome, kot so mravljinčenje, otrplost in šibkost v nogah, kar poleg bolečin povzroča tudi precej slabe volje.

Pomembno je vedeti, da je zdravljenje išiasa odvisno od resnosti simptomov in vzroka bolezni, zato se vedno najprej svetuje pogovor z osebnim zdravnikom.

Bolečino v spodnjem delu križa imenujemo tudi lumbago. Do bolečin v ledvenem delu hrbtenice prihaja zaradi okvare mišic in sklepov v spodnjem delu križa. Čeprav se ljudje z bolečinami v spodnjem delu hrbtenice srečujejo zelo pogosto, izraz lumbago dandanes ni razširjen.

Bolečino v spodnjem delu križa pogosto sprožita nenaden gib ali dvigovanje pretežkega bremena. Pogosto te akutne bolečine v spodnjem delu križa prenehajo v tednu ali dveh, pri nekaterih ljudeh pa lahko trajajo precej dalj časa in se nemalokrat tudi ponovijo.

V nekaterih primerih lahko pri obeh težavah pomagajo masažne kreme, kot je Perskindol, ki vsebuje eterična olja in druge sestavine, ki lahko pomagajo lajšati bolečine in zmanjšati vnetje.

Perskindol je zelo priljubljen masažni gel, ki vsebuje eterična olja, kot so rožmarin, mentol in zelenka, ki so znani po svojih protivnetnih in protibolečinskih lastnostih. Mentol zaradi hladilnega učinka pogosto uporabljamo v izdelkih, namenjenih za lajšanje draženja kože, vnetega grla, zamašenega nosu, težav pri sončnih opeklinah ter bolečinah v mišicah in sklepih.

Izredno pomembno je protivnetno delovanje rožmarina, ki se s pridom izkorišča v izdelkih iz linije Perskindol Active. Še posebej je treba poudariti rožmarinov razbremenilni vpliv na mišice po športni obremenitvi, omili pa tudi revmatične bolečine. Ob pravilni uporabi v aromaterapiji eterično olje zelenke blaži težave, ki spremljajo revmatična obolenja, protin, išias, starostno okorelost in bolečine v mišicah, še posebno pri športnikih.

Pri uporabi masažnih gelov in krem je pomembno, da sledite navodilom in jih uporabljate le na prizadetem območju. Priporočljivo je, da gel ali kremo nanesete na čisto in suho kožo ter jo nežno vmasirate v prizadeto območje. Izdelke lahko uporabljate večkrat na dan, vendar ne smete prekoračiti priporočenega odmerka.

Pomembno je, da se izogibate različnim dejavnikom, ki lahko poslabšajo simptome išiasa. Med te sodijo dolgotrajno sedenje, dvigovanje težkih predmetov, čezmerna vadba ali izvajanje drugih dejavnosti, ki povzročajo bolečino.

Hrbtenica namreč ni narejena za sedenje, saj sedenje ni za človeku naraven položaj. Hrbtenica je narejena za pokončno hojo, zato je treba obdobje sedenja čim bolj skrajšati in ga prekiniti s hojo ali razgibavanjem.

Poleg uporabe masažnih krem obstajajo tudi drugi načini za zmanjšanje bolečin pri išiasu. Redna vadba dokazano pomaga krepiti mišice in izboljšati držo, kar lahko zmanjša pritisk na ishiadični živec. Topli in hladni obkladki lahko pomagajo pri zmanjšanju vnetja in lajšanju bolečin.

