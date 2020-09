Iskali bodo konsenz o realnem stanju

Ljubljana – Tako pravosodna ministricakot zunanji ministerki je odgovoren za odgovor Bruslju, sta poudarila, da je vlada soglasno potrdila kritičen odgovor na razmeroma ugoden osnutek mnenja evropske komisije o stanju vladavine prava v Slovenije, ki smo ga razkrili v Delu. »Glasovala sem za, zato da se začnemo odprto pogovarjati,« je dejala pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič in ob tem opozorila, da je področje pravosodja le del vladavine prave in da poročilo, ki bi ga javno lahko predstavili še ta mesec, sloni na štirih stebrih – na oceni pravosodnega sistema, oceni okvira za boj proti korupciji, oceni svobode medijev ter na institucionalnih in ustavnopravnih vprašanjih. Sama zdaj vidi priložnost, da se tudi znotraj države pregleda statistika in najde konsenz, kakšno je realno stanje v pravosodju, pri čemer naj bi že začeli oblikovati delovno skupino vrhovnega sodišča, pravosodnega in zunanjega ministrstva in morebiti tudi zunanjih strokovnjakov. »Moramo se pogovarjati, le tako lahko razčistimo nenehne očitke glede pravosodja in pridemo do rešitev, kjer so potrebne,« je še poudarila Kozlovičeva.Na komentar vlade k osnutku poročila o vladavini prava, ki med drugim navaja, da ta ne namenja potrebne pozornosti vprašanju zagotavljanja notranje neodvisnosti sodnikov, in omenja sum izkoriščanja komisije za preprečevanje korupcije v politične namene, so se odzvali tudi v KPK. Z odgovorom vlade sicer niso uradni seznanjeni, a poudarjajo, da je komisija samostojen in neodvisen državni organ, na delo katerega posamezni politični interesi nimajo in ne bodo imeli nikakršnega vpliva.Na vprašanje, zakaj javnost o sprejetju vladnega odgovora na petkovi dopisni seji vlade ni bila obveščena, je pravosodna ministrica odvrnila, da je to vprašanje za vladni urad za komuniciranje, ta pa je odgovoril le, da gre za gradivo, »označeno s stopnjo zaupnosti interno«.