Iskalna akcija na Snežniku s srečnim koncem: 69-letnik sam prišel do koče

S koprske policijske uprave poročajo o obsežni iskalni akciji na območju Snežnika, ki se je končala srečno. V soboto so prejeli obvestilo, da svojci pogrešajo 69-letnega moškega z območja Policijske postaje Postojna, ki se je dopoldne odpravil na pohod na Snežnik.

Iskalna akcija se je začela še isti dan in je trajala do pozne noči, vendar pogrešanega takrat niso našli. Iskanje se je nato intenzivno nadaljevalo v nedeljo, ponedeljek in torek.

Kot so navedli, je bilo ​v obsežno iskalno akcijo vključenih več policistov, ki so teren pregledovali z droni in helikopterjem, pripadniki Gorske reševalne službe, gasilci PGD Ilirska Bistrica, Vrbovo in Podgora, pripadniki Civilne zaščite (EHI CZ RS) z dvema specialnima dronoma za pregled terena, vodniki Enote reševalnih psov Slovenije ter jamarji Jamarske zveze Slovenije.

Prav tako so pri iskanju pomagali tudi gorski reševalci iz Hrvaške. Kot so navedli, so se vsi sodelujoči izjemno trudili in sodelovali, med akcijo pa so pregledali širše območje snežniškega pogorja ter večino tamkajšnjih jam in brezen, vendar osebe v tem času niso izsledili.

Včeraj zvečer ob 19.55 pa so prejeli novico oskrbnika koče na Velikem Snežniku, da se je 69-letnemu pogrešanemu moškemu uspelo samemu prebiti do koče. Bil je izčrpan in dehidriran, zato so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.