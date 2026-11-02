Iskanje 19-letnika na Triglavu otežujejo vremenske razmere, našli so njegove predmete

Policijska uprava Nova Gorica je v nedeljo ob 19.55 prejela obvestilo Regijskega centra za obveščanje o tujem planincu, ki je obtičal na poti na Triglav čez Plemenice. Gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Bovec so skupaj z reševalci iz Mojstrane začeli iskalno in reševalno akcijo.

Močan veter in oblačnost sta zaradi neugodnih vremenskih razmer preprečila helikoptersko reševanje, zato so reševalci nadaljevali iskanje na terenu.

Gorski reševalci so danes dopoldne med pregledom območja na nadmorski višini 2130 metrov našli predmete pogrešanega planinca. Opazili so tudi sledi hoje v snegu, ki so se spuščale do nadmorske višine približno 1900 metrov. Tam je veter sledi izbrisal. Reševalci so na območju našli še druge predmete pogrešanega.

Policisti so doslej ugotovili, da gre za 19-letnega državljana Srbije, ki se je na Triglav odpravil v soboto, 31. oktobra 2026. Iskalno akcijo vodi Policijska postaja Bovec. Policija in gorski reševalci iskanje nadaljujejo, pogrešanega planinca pa še niso našli.