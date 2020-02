Iskanje rime na džihadisti, vardisti, neonacisti

Na katero skrajnost politične mavrice bi uvrstili skupino belih moških, ki oblečeni v uniforme po gozdovih iščejo migrante? Kam bi uvrstili ljudi, ki ljubijo orožje in na improviziranih poligonih vadijo elemente vojaške taktike? Kam bi uvrstili tiste, ki jasno povedo, da ne marajo muslimanov? Kam uvrstiti ljudi, ki ne prenesejo nacizma, videoposnetek svojega pohoda po slovenski prestolnici pa opremijo z melodijo znane partizanske pesmi Kdo pa so ti mladi fantje?Seveda govorim o samooklicani Štajerski vardi, ki se rada hvali, da dobiva vedno nove člane in nove podružnice po vsej državi. Čeprav ljubijo domovino, ti ljudje ne ...