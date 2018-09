Iskanje soglasja za Katjo Šerugo

Igor Kadunc, direktor RTV SLO. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V pričakovanju višjih oglaševalskih prihodkov

Ljubljana – Programski svet RTV Slovenije bo danes odločal o soglasju za imenovanje Katje Šeruge na položaj direktorice Televizije Slovenija. Po naših informacijah njeni kandidaturi niso naklonjeni vsi predstavniki programskega sveta. Proti so predvsem svetniki iz vrst strank SMC in SD. Za podporo potrebuje 15 glasov sicer 29-članskega sveta.Nekdanjo urednico Večera in novinarko Pop tv-ja Katjo Šerugo je v skladu s postopkom za položaj predlagal generalni direktor RTV SLO Igor Kadunc. Preden bi lahko kandidatko imenoval za direktorico TV Slovenije, mora pridobiti soglasje programskega sveta.Naši sogovorniki pred današnjo sejo niso znali oceniti, ali bo nacionalna televizija dobila novega direktorja oziroma kakšna je možnost, da Katja Šeruga dobi potrebno podporo. »Tolikšno število glasov podpore je v programske svetu zelo težko zbrati, mnenja o tem, ali je primerna kandidatka, pa so različna. Nekateri ocenjujejo, naj vendarle dobi priložnost, da pokaže, ali je sposobna stvari spremeniti na bolje, drugi se sprašujejo, kaj sploh so njene kvalifikacije za to visoko funkcijo, tretji pa ji niso naklonjeni zaradi načina njenega delovanja,« razlaga eden od sogovornikov, ki ne želi biti imenovan.Na že drugi razpis za položaj direktorja TV Slovenije so se prijavili štirje kandidati – voditeljica Miša Molk, odgovorni urednik televizijskega programa v mariborskem regionalnem RTV-centru Zoran Medved in režiser Uroš Zavodnik.Generalnega direktorja RTV SLO je prepričala Katja Šeruga, ki je del svoje novinarske poti prehodila tudi na Televiziji Slovenija. Na vprašanje, zakaj se je odločil zanjo, po naših informacijah jo je sicer prav sam nagovarjal h kandidaturi, je generalni direktor Igor Kadunc odgovoril le: »Ker sem prepričan, da je najboljša«. Bo v programskem svetu dobila dovolj glasov? »Ne vidim, zakaj ne«. In kaj bo sledilo, če kandidatka ne dobi soglasja: »Nisem razmišljal o tej možnosti.« Prepričan je namreč, da bo njena kandidatura uspešna, saj, kot pravi, »ne moremo v nedogled iskati direktorja televizije.« Glede na to, da je Šeruga kadrovski izbor generalnega direktorja, so se ob špekulacijah, da ji ne bo uspelo, pojavila ugibanja ali bi bilo to lahko usodno tudi za samega Kadunca.Katja Šeruga je morala prijavi na razpis priložiti tudi program dela in vizijo razvoja Televizije Slovenija. Kako vidi prihodnost javne televizije in kakšne spremembe načrtuje, ni želela razkriti, saj da spoštuje postopek imenovanja na položaj direktorja televizije. Njen vizija pa naj bi imela v ospredju predvsem modernizacijo.RTV Slovenija je brez direktorja TV Slovenije vse od junija, ko je Ljerka Bizilj predčasno končala svoj mandat.Na televiziji je bilo konec lanskega leta zaposlenih 900 ljudi, letos naj bi se njihovo število povečalo za 41. Vseh zaposlenih je bilo na RTV konec lanskega leta 2239, letos se bo to število povečalo za 60 ljudi.Televizija načrtuje tudi višje oglaševalske prihodke v primerjavi z lanskim letom. Poleg pomembnih športnih dogodkov so razlogi za to predvsem v pristopih za prodajo oglasnega prostora, ki so se v zadnjih letih izkazali za uspešne in so jih za leto 2018 še nadgradili in izpopolnili, so zapisali v poslovnem načrtu za letos. Povišali so cene oglasnega prostora, iščejo pa tudi inovativne tržne storitve v okviru posameznih oddaj. Letos naj bi z oglasi zbrali 10,7 milijona evrov.Konkurenca na televizijskem trgu je še ostrejša kot pretekla leta, saj so se komercialne televizije začele (uspešno) zanimati tudi za športne dogodke, ki so bili v preteklosti brez izjeme predvajani na Televiziji Slovenija. S tem Televizija Slovenija kljub ohranjanju gledanosti v primerjavi z letom prej, lahko izgublja moč in ugled pri oglaševalcih.Februarja 2018 bodo na Televiziji Slovenija predvajali zimske olimpijske igre. Ker bodo tekmovanja potekala ponoči ali pozno zvečer, si od tega ne obetajo višje gledanosti. Junija in julija pa bo na sporedu svetovno prvenstvo v nogometu, ki naj bi na prihodke in gledanost vplivalo pozitivno.