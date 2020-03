Iskanje zdravilne učinkovine za Covid-19

Testiranje na 330 bolnikih

Umaknjeno opozorilo

Rast števila okuženih ne pojenja

Včeraj do 14. ure je bilo v Sloveniji 319 okuženih s sars-cov-2, kar je 34 več kot dan prej in 192 več kot pred tednom dni.

V slovenskih bolnišnicah se zdravi okoli 40 ljudi z boleznijo covid-19, ki jo povzroča omenjeni virus. V UKC Ljubljana je bilo včeraj hospitaliziranih 21 ljudi, od tega pet na intenzivni terapiji.

V mariborskem UKC pa se zdravi 14 bolnikov. Dva bolnika sta v intenzivni enoti; bolnik, ki je do zdaj potreboval oskrbo s kisikom, je zdaj intubiran.

Ljubljana – Iz farmacevtske multinacionalke Roche so sporočili, da so včeraj napovedali začetek klinične študije za proučevanje tocilizumaba pri bolnikih, ki so hospitalizirani zaradi pljučnice, povzročene s covid-19, prav tako zbirajo in združujejo podatke iz neodvisnih kliničnih študij, ki potekajo po svetu.Biološko zdravilo tocilizumab so sicer razvili za obolenje z revmatoidni artritisom, uporablja pa se za zdravljenje tudi nekaterih drugih bolezni. Na potencialno učinkovitost tega zdravila proti covid-19 so opozorili predvsem v Italiji in na Kitajskem.V Rochevo študijo, ki bo preverjala varnost in učinkovitost tocilizumaba, s komercialni imenom RoActemra, naj bi začeli vključevati bolnike na začetku aprila, vključiti pa jih nameravajo približno 330. V raziskavi bo sodelovalo tudi ameriško ministrstvo za zdravje in človeške vire (US Department of Health and Human Services). Bolnike bodo spremljali 60 dni, v tem času bodo preverili tudi zgodnje dokaze o učinkovitosti.Obenem so ločeno študijo o tocilizumabu za bolnike s covid-19 napovedali tudi v Italiji. V študiji bo sodelovalo več italijanskih bolnišnic, vodil pa jo bo neapeljski inštitut Pascale. Pred dvema dnevoma je študijo odobrila italijanska agencija za zdravila Aifa, izvajati pa so jo po napovedih začeli včeraj. Zdravilo bodo prav tako preizkušali na 330 bolnikih, ki jih bodo razdelili na tiste, ki so zboleli pred kratkim, in na druge, ki se spopadajo z zdravstvenimi zapleti nekoliko dlje časa.Italijanski mediji poročajo, da so s tocilizumabom do zdaj zdravili okoli 50 bolnikov. Po besedahiz neapeljskega onkološkega inštituta Pascale pa so v zadnjem tednu zaznali zelo hitro izboljšanje pri treh od šestih obolelih. Italijanska Aifa hkrati proučuje tudi možnost začetka klinične študije za zdravilo remdesivir (proizvaja ga Gilead), ki je primarno namenjeno zdravljenju ebole in ga pri bolnikih s covid-19 že uporabljajo v petih referenčnih centrih po Italiji.Pri Roche Slovenija so pred dnevi omenili, da so v pogovorih tudi s slovensko agencijo za zdravila , zdravstvenimi ustanovami in zdravniki glede možnosti, da bi zdravilo tocilizumab zagotovili za slovenske bolnike, ki ga potrebujejo. Poudarili so, da trenutno še ni potrjenih dokazov glede varnosti in učinkovitosti tega zdravila pri bolnikih s covid-19.Svetovna zdravstvena organizacija je včeraj umaknila opozorilo, da ljudje, ki sumijo, da so okuženi z novim koronavirusom, ne smejo jemati zdravila ibuprofen. Pojasnili so, da ne poznajo nobenih objavljenih znanstvenih podatkov o tem, prav tako ne poznajo nobenega poročila o negativnih učinkih ibuprofena, ki bi ga pripravili zdravniki, ki so zdravili ljudi s covidom-19. So pa v WHO poudarili, da se morajo bolniki zavedati znanih stranskih učinkov zdravila.Poleg preizkušanja sedanjih zdravil in iskanja novih, so moči znanstvenikov usmerjene tudi v razvoj novega cepiva. S tem je v sodelovanju s slovenskimi in tujimi podjetji, raziskovalnimi inštituti in univerzami začel tudi Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK). Zapisali so, da je glavni cilj konzorcija razvoj platforme, ki bo omogočila hitro pripravo cepiv ob pojavu podobnih epidemij. Razvoj cepiva lahko traja manj kot leto dni do nekaj let. Vsekakor pa bodo po besedah direktorja COBIKiskali možnost testiranja, ki bo čim krajša.