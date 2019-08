Iskrice zaradi obvoznice in festivalske takse

Predvidena trasa tolminske obvoznice. Foto Občina Tolmin

Po določilih zakona o cestah je določena širina varovalnega pasu 25 metrov, v katerem je raba prostora omejena. Za postavitev kakršnih koli mobilnih objektov na pripadajočih zemljiščih je treba pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo.



Z napovedanim morebitnim umikom festivala Metaldays iz Tolmina zaradi gradnje obvoznice predvidoma leta 2021 je med obiskovalci in tudi domačini zavladal pravi preplah. Med prireditelji in občino Tolmin pa se je vnel piarovski dvoboj, medtem ko direkcija za infrastrukturo zagotavlja, da se bo festivalom čim bolj prilagodila.»Festival bomo lahko izvedli le, če me bodo politiki prepričali, da bi se lahko nadaljeval kljub načrtovani gradnji obvoznice. Če se bomo lahko dogovorili, da nas hrup, ko bo zgrajena, ne bo motil,« je napovedal glavni organizator tolminskih glasbenih festivalov. Med več kot 10.000-glavo množico obiskovalcev je vršalo ves konec julija, malce prestrašeno pa se o negotovi usodi festivala sprašujejo tudi ta teden med razprodanim Punk Rock Holidays.Obvoznico bo direkcija za infrastrukturo predvidoma začela graditi čez dve leti, gradnja pa bo trajala leto in pol. Trasa, ki jo je že pred leti potrdil tolminski občinski svet, seka festivalsko območje začasnega šotorišča in se dotika koncertnega prostora največjega glasbenega dogodka v državi Metaldays. Prireditelji pravijo, da »festivalov med gradnjo in po zgraditvi obvoznice ne moremo organizirati«, saj metalski dogodek pripravljajo mesec dni, od tega bi morala biti obvoznica zaprta najmanj deset dni. Na drugi strani županpravi – tudi po četrtkovem sestanku z direkcijo –, da težave niso nerešljive. Toda to za Milunovića ni dovolj: »Kot organizatorji, ki svoje delo jemljemo resno, ne moremo načrtovati svojega posla dve leti vnaprej na podlagi neuradnih in osebnih izjav.«Brežan vztraja, da je obvoznica nujna za preusmeritev prometa iz središča Tolmina, oživljanje širšega dela mesta in za razvoj območja Cvetja, ki da je zadnja večja površina mesta na voljo za stanovanjsko gradnjo. »Direkcija bo poskušala termin gradnje čim bolj prilagoditi največjemu festivalu. Položaj obvoznice je že dalj časa znan in direkcija ne more vplivati na to, kako se bosta glede prizorišča odločila organizator in občina,« pa pojasnjujejo na direkciji za infrastrukturo.Brežan sicer meni, da kamen spotike med občino in prireditelji ni obvoznica, temveč zaračunavanje festivalske takse, ki se za največji festival lahko povzpne do 30.000 evrov. »Pričakujem, da bodo organizatorji prijavili realno število obiskovalcev in takso poravnali. V prihodnje menim, da bi morali biti obiskovalci festivalov izenačeni z vsemi drugimi obiskovalci, ki pri nas prenočujejo, organizatorji festivalov pa z vsemi drugimi turističnimi ponudniki,« je dejal. To je edini primer v Evropi, pa odgovarja Milunović: »Do zdaj še nismo zasledili nobenega enakega ali podobnega primera na vseh drugih evropskih glasbenih festivalih.«Tolminska občina je v zadnjih sedmih letih pobrala za 113.000 evrov festivalske takse, v urejanje festivalskega prizorišča pa vložila 205.000 evrov. Prireditelji pa pravijo, da so za promocijo Tolmina, Posočja in Slovenije vložili trikrat toliko.