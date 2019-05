FOTO:»Istra bi morala biti golfska destinacija«

▲ Med golfisti v Savudriji prevladujejo nemško govoreči gostje.

Oči uprte v piransko občino

Kai Behrens je pred slabima dvema mesecema prevzel vodenje hotelov Kempinski v Portorožu in Savudriji. Foto Jože Suhadolnik

»Istra bi morala biti golfska destinacija,« je prepričan, novi skupni direktor hotelov Kempinski v Portorožu in Savudriji. Za zdaj pa edino golfsko igrišče v Istri omogoča le podaljšanje sezone savudrijskemu hotelu Kempinski Adriatic, medtem ko se v Portorožu, kjer o ponudbi golfa razmišljajo že več desetletij, taki načrti odmikajo v prihodnost.»Zelo uživam tu, posebno v tem spomladanskem času! In kakšna škoda, ker nimamo kakšnega igrišča tudi v slovenskem delu Istre,« je dejala podjetnica iz Žalca, sicer članica savudrijskega Golf Club Adriatic. Več igrišč v širši okolici bi si želel tudij, navdušeni golfist, ki domuje na Dunaju, a zaradi hrvaških korenin pogosto obišče rojstno deželo svojih staršev. Igralci golfa namreč radi menjujejo igrišča znotraj posamezne turistične destinacije. »Dejstvo je, da bi bilo dobro, če bi imeli več igrišč v bližini, a je uresničitev teh projektov zelo dolgotrajna,« je pritrdil tudi, vodja savudrijskega igrišča za golf.Kempinski hotel Adriatic v Savudriji bo letos prvič po več letih spet odprt dobrih deset mesecev in pol, medtem ko so ga v preteklosti zapirali med novembrom in marcem. Pri tem računajo predvsem na goste, ki jih obiščejo zaradi golfa. »Savudrija je pretežno namenjena oddihu, medtem ko Portorož zagotavlja tudi urbano in kulturno turistično izkušnjo ter bogatejšo kongresno dejavnost,« ocenjuje, ki je vodenje obeh hotelov Kempinski prevzel pred slabima dvema mesecema. Po njegovih besedah ima Portorož večji potencial, a tam podaljšanje sezone na celo leto načrtujejo šele leta 2020. »V hotelu Palace nameravamo poudariti predvsem kulinarično ponudbo edinstvene restavracije Sofia,« je napovedal.V slovenskem delu Istre si za golfsko igrišče prizadevajo že dobri dve desetletji, a zaman. »Za prihodnji teden, če mu bo le uspelo ta proračun spraviti pod streho, smo zmenjeni pri piranskemu županu, da mu predstavimo najnovejše načrte za golfsko igrišče,« je včeraj povedal, predsednik Golf kluba Adria iz Sečovelj. Dejal je, da projekt predvideva devet lukenj v Sečovljah in devet na bližnjem Krogu. Dogovarjajo se tudi že z različnimi investitorji. », ki je hkrati lastnik obeh hotelov Kempinski in portoroškega letališča ima vsekakor interes, da bi v tej naložbi sodeloval, a je jasno povedal, da ne v fazi pridobivanja dovoljenj,« je dodal.V Kostićevi MK Group so nam v zvezi s tem odgovorili, da si v želji, da bi pripomogli k dvigu turistične destinacije, prizadevajo za gradnjo še enega golfskega igrišča v Istri. Na piranski občini pa so nam povedali, da se bo županv kratkem sestal s Kostićem, s katerim bosta govorila tudi o golfu. Sicer pa, kot so dodali, so načrti za gradnjo igrišča za golf odvisni od sprejetja krovnega prostorskega akta za občino, to je občinskega prostorskega načrta. A ti postopki utegnejo trajati še več let.