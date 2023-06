Istra in Kras v nov dogovor za vodooskbo

V nadaljevanju preberite:

Kraški vodovod, ki je bil zaradi cene o dobavi vode zadnji dve leti v tožbenih postopkih z Rižanskim vodovodom, je letošnjega aprila odpovedal 30 let staro pogodbo. To je prišlo na dan na zadnji seji piranskega občinskega sveta. Danes so se kraški in istrski župani skupaj z ministrom za naravne vire in prostor Urošem Brežanom sestali v Sežani in se poskušali uskladiti glede nove pogodbe.

Po besedah Erika Modica, župana Komna, ki koordinira kraške občine, ustanoviteljice Kraškega vodovoda, so na današnjem sestanku dosegli pomemben napredek in je podpis nove pogodbe odvisen le še od »nekaj tehnikalij«. Koprski župan Aleš Bržan, ki v tej zadevi zastopa tudi preostale istrske občine, pa se je v zvezi z odpovedjo pogodbe in današnjim srečanjem zavil v molk. Predstavnik za stike z javnostmi koprske občine Mitja Volčanšek je dejal le, da bodo kaj več lahko povedali v torek, ko se bodo glede tega ponovno sestali. Kaj istranom prinaša nov dogovor?