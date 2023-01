Istro bodo promovirali priseljenci

»Za to leto, katerega prvi kazalnik bodo zimske počitnice, imamo glede na rezervacije dobre obete,« je dejal Dean Kocjančič, direktor izolskega turističnega združenja. Lani so po številu prenočitev presegli tudi rekordno predkoronsko leto 2019. Skupaj s portoroško, koprsko in ankaransko turistično organizacijo gradijo sodelovanje pod skupno blagovno znamko Love Istria in se pripravljajo na skupni tržni nastop.

Vse štiri lokalne turistične organizacije so za skupno promocijo vzpostavile spletno stran www.loveistria.si, ki slovenski del Istre predstavlja enovito, skozi naravne danosti, kulturno dediščino in gastronomijo. Po besedah soustvarjalke spletne strani Luce Stančič Kodarin je to korak k večji prepoznavnosti in učinkovitejšemu trženju. Gre tudi za zasledovanje nacionalne turistične strategije, ki spodbuja nastanek regijskih turističnih destinacij. Letos se bodo posvetili pripravam za skupno turistično strategijo, ki naj bi privedla do ustanovitve regijske turistične organizacije.

Nadgradnja promocije z domačini

»Za nami je uspešna promocijska kampanja, v katero smo vključili domačine; ti so predstavljali Izolo izbranim gostom, ki so sodelovali v našem natečaju. Iz tega smo pozneje naredili turistični produkt,« je pojasnil Dean Kocjančič. Zdaj v okviru skupne istrske promocije načrtujejo, da bi predstavljali destinacijo sem priseljeni tujci – tako bi, denimo, Italijani nagovarjali rojake, naj pridejo v Istro na oddih, Avstrijci Avstrijce in tako naprej. Digitalno kampanjo bodo usmerili na Slovenijo in na sosednje oziroma bližnje države.

turisti obala

»Eden izmed preobratov, ki jih je prinesla pandemija, je tudi zanimanje domačih gostov za obisk naših krajev,« je navedel sogovornik in dodal, da je Izola od nekdaj priljubljena tudi med slovenskimi gosti. Število prenočitev se je lani – v primerjavi s predlanskim letom, ki je bilo v znamenju omejitev zaradi novega koronavirusa – za vse štiri istrske občine skupaj povečalo za 16 odstotkov, v primerjavi s predkoronskim letom 2019 pa za 4 odstotke. V piranski občini, ki predstavlja večino obiska v slovenskem delu Istre, so se predkoronskemu obisku skoraj približali, v koprski pa so ga presegli za več kot 20 odstotkov.

Veliko povpraševanja po doživetjih

»Koper se vse bolj uveljavlja kot destinacija za družinski turizem,« je pojasnila Mojca Štok Vojska, predstavnica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. V portoroškem turističnem združenju goste nagovarjajo predvsem v spomladanskem in jesenskem času. »Glede na to, da imamo vse pogoje za celoletni turizem, nameravamo to izkoristiti,« je podčrtala predstavnica združenja Polona Žigo. Veliko imajo povpraševanja po preživljanju aktivnega prostega časa v naravi, kulinariki in doživetjih, ki jih snujejo v sodelovanju s ponudniki. Kot primera je navedla lov na tartufe ali ogled morskega vrta Fonda ob Sečoveljskih solinah. V Ankaranu najbolj poudarjajo zeleni in trajnostni turizem, za katerega so se odločili ob nastanku občine, ki je med drugim zaščitila polotok Debeli rtič kot krajinski park.