Istrske njive so se utapljale v vodi, pridelek bo skromen

»Takega leta ne pomnimo! Temperature so neobičajno nizke za ta čas, z občasnimi ostrimi nihanji navzgor, ob tem pa smo imeli še obilne padavine, ki so onemogočale sajenje. Pričakujemo izjemno malo pridelka in mislim, da je že mogoče govoriti o naravni katastrofi,« pravi Jožica Bolčič, predsednica Kmetijske zadruge Agraria. Na kmetijsko ministrstvo so v petek naslovili prošnjo za pomoč.Bolčičeva pojasnjuje, da so zaradi vremenskih vplivov pridelke poškodovale tudi plesni in druge bolezni. »Celo v rastlinjakih je težko ohranjati normalne razmere, saj je preveč vlage. V prejšnjih letih smo v tem času že dvakrat ali celo ...