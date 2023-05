Istrski vinarji in vinogradniki za ustanovitev inštituta

V nadaljevanju preberite:

»Znanstveno-raziskovalni razvoj na območju primorske vinorodne dežele je, kljub številnim odličnim raziskovalnim institucijam v Sloveniji, zelo podhranjen,« poudarja Rado Pišot, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper. S podporo istrskih vinogradnikov in občin napovedujejo ustanovitev Inštituta za vinogradništvo in vinarstvo ZRS Koper. Predvidoma bodo s pobudniki – Vinakoprom in Društvom vinogradnikov slovenske Istre – podpisali pismo o nameri še ta mesec. Kako pobudo utemeljujejo istrski vinarji in vinogradniki, ki se bodo danes udeležili javne razprave na Vinakopru?