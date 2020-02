FOTO:Italijani v karanteni, Slovenci zbegani

INFOGRAFIKA: Delo

78.833 je potrjenih primerov okužb na svetu z virusom sars-cov-2.



Pomanjkanje navodil

Na ministrstvu za zdravje vsem potnikom, ki so prispeli iz severnih italijanskih pokrajin, priporočajo, naj se opazujejo in v primeru temperature nad 38 stopinj, kašlja in težjega dihanja kontaktirajo svojega izbranega zdravnika ali dežurno službo. FOTO: Ministrstvo za zdravje

Bruselj na preži

V evropski komisiji pozorno spremljajo dogajanje v Italiji. Evropska komisarka za zdravje Stela Kyriakides je pohvalila italijanske oblasti za hitro in učinkovito delovanje. »Evropska komisija je pripravljena zagotoviti podporo,« je sporočila po twitterju. Kyriakidesova in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič bosta danes dopoldne predstavila odziv EU, pripravljenost in finančno podporo v boju proti koronavirusu. V Uniji so sicer prepričani, da je ključno globalno sodelovanje. »Zadnji primeri v Evropi kažejo, da je mednarodno sodelovanje ključno za zaustavitev širjenja virusa in zaščito evropskih državljanov,« je sporočil komisar Lenarčič ob napotitvi nove pomoči Kitajski, kamor je avstrijsko letalo v nedeljo odpeljalo maske, rokavice in razkužila (25 ton). Pomoč so zagotovile Avstrija, Češka, Madžarska in Slovenija. Neuradno sicer v Bruslju poudarjajo veliko vlogo koordinacije med državami članicami.

Ljubljana – Medtem ko na italijanskih območjih, dokaj blizu Slovenije, zaznavajo številne okužbe z novim koronavirusom in so v karanteno poslali enajst mest, v naši državi (še) ni vzroka za preplah. Svet za nacionalno varnost se bo na to temo sestal šele danes. Mnogi menijo, da je to glede na krizne razmere v soseščini in v času, ko se številni Slovenci vračajo s počitnic v Italiji, prepozno.Na Hrvaškem nočejo ničesar prepustiti naključju, zato se je predsednik vladeže včeraj sestal s strokovnim osebjem kriznega štaba ministrstva za zdravje glede načrtovanih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. Hrvaški minister za zdravje je odredil vzpostavitev karantene na kliniki za nalezljive bolezni dr. Frana Mihaljevića v Zagrebu. Kaj pa pri nas? Včeraj razen tega, da je NIJZ še enkrat spomnil na preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe z virusom, da je ministrstvo za zunanje zadeve državljanom, ki prihajajo iz Italije ali tja potujejo, svetovalo previdnost in da so na ministrstvu za zdravje pripravili pomirjujočo izjavo za javnost , drugih, posebnih ukrepov ni bilo.Kako »dobro« smo v Sloveniji pripravljeni na prihod virusa, pa kaže osebna izkušnja slovenskega deskarja na snegu Roka Marguča, ki je po twitterju sporočil : »Trenutno se vračam iz Koreje. Od srede do danes se je število okuženih povečalo s 25 na več kot 400. Klicali smo na ministrstvo. Prijazna študentka, zmedena, ni vedela skoraj nič. Da so imeli zadnji sestanek v četrtek. Da imajo novega v ponedeljek in nima novih podatkov. Da me lahko zadržijo na Dunaju. Ampak jaz letim v Gradec. To merjenje temperature je metanje peska v oči, če si kužen, se ti temperatura dvigne šele čez 14 dni.« Zaradi tega se bo zdaj kar sam umaknil v »karanteno«. Da ne bi ogrozil zdravja družine, bo nekaj dni preživel na vikendu.Nad odzivnostjo pristojnih pa tožijo tudi drugi.Zaradi širjenja koronavirusa v severni Italiji so na nogah v novogoriški mestni občini. Tamkajšnji županje povedal, da bo danes zjutraj nujen sestanek vseh lokalnih pristojnih služb. Sklic sestanka koordinira poveljnik civilne zaščite, med drugimi se ga bo udeležila direktorica novogoriškega zdravstvenega doma. »Temeljito se moramo seznaniti z najnovejšimi dogodki v naši neposredni bližini in tudi s tem, kaj sploh lahko naredimo na lokalni ravni. Ukrepi so sicer v pristojnosti države, vendar mi ne bomo in tudi ne smemo čakati na njih. Za zdaj nismo dobili nobenega navodila od pristojnih državnih ustanov, kako naj v danem primeru ukrepamo,« je povedal Miklavčič in dodal, da njihova civilna zaščita, zdravstveni dom in lokalna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje nimajo nobenih posebnih navodil, a bi jih zaradi naglega razvoja dogodkov v soseščini morali imeti.Miklavčič je pojasnil, da zdravstveni dom sicer ima splošna navodila, kako ukrepati, če pride obolela oseba iz Kitajske, nobenih pa o tem, kako ukrepati ob širjenju tega smrtonosnega virusa v severovzhodni Italiji.Na vprašanje, kako si razlaga, da so v tem trenutku povsem osamljeni, je sogovornik odgovoril, da je prejel odziv župana iz sosednje italijanske Gorice, čeprav je pričakoval, da se bodo prve oglasile prav državne ustanove s posredovanjem navodil oziroma ukrepov. Miklavčič je opozoril še na veliko izpostavljenost širjenja koronavirusa v Novi Gorici predvsem zaradi igralnic na srečo, ki jih obiskujejo Italijani. Pri njih namreč obratujeta dva velika kazinoja in trije manjši, ki jih množično obiskujejoprav gosti iz Furlanije - Julijske krajine in iz dežele Veneto (Benečija), kjer so zaznali največ okuženih s to nevarno boleznijo. »To je tudi eden glavnih vzrokov, da ignorance državnih organov res ne morem razumeti,« je ogorčen Miklavčič.»Prejšnji teden je potekal sestanek vseh pristojnih občinskih služb in vodstva Luke Koper glede preventivnih ukrepov zaradi izbruha koronavirusa pri sosedih, ta teden pa se bomo vnovič sestali,« je povedal koprski župan. Na vprašanje, ali med preventivne ukrepe sodi tudi začasno zaprtje javnih ustanov (vrtci, šole, občinski in državni uradi itd.), je Bržan odgovoril, da je za to še prezgodaj. Ker navodil z ukrepi še niso prejeli, Bržan pričakuje, da se bo država danes bolj konkretno odzvala.To pričakujejo tudi drugi. Medtem ko so nekatere evropske institucije svoje zaposlene, ki so bili v zadnjih dneh na ogroženih območjih v Italiji, že zaprosile, naj delajo od doma, pri nas za tak ukrep očitno še ni potrebe, čeprav bi bil po mnenju nekaterih strokovnjakov smiseln. Ljudje so namreč lahko kužni, še preden se pojavijo prvi znaki bolezni, lahko pa ta pri določenih sploh ne izbruhne. Virus sars-cov-2 prinaša še veliko neznank.