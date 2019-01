Italijanske prometne kazni kljub nenavadnim naslovom niso poskus goljufije

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Med Italijo in Slovenijo je stekla izmenjava podatkov

Na družbenih omrežjih in v slovenskih medijih se že nekaj časa pojavljajo dvomi, ali so plačilni nalogi iz Italije, ki so pristali v slovenskih poštnih nabiralnikih, poskus prevare. Ne, niso, so potrdili na italijanskem veleposlaništvu, potrebno jih je poravnati.Sume prejemnikov je spodbudilo več elementov na nalogih. Napisani so bili v angleščini in lahko opremljeni z nenavadnimi spletnimi naslovi. Denimo s. A naslov z »babyem« ali čim drugim dejansko ustreza redarski službi oziroma policiji. V tem primeru v Bologni.»Kazni za prometne prekrške, omenjene v navedenih prispevkih, in njim podobne, izdajajo mestna redarstva (v ital. polizia municipale) in krajevne policije pri občinah in drugih italijanskih lokalnih upravah, ki imajo sklenjene pogodbe z zunanjimi agencijami (outsourcing), pooblaščenimi za preverjanje podatkov o lastnikih vozil in vročanje kazni.Agencije pridobivajo podatke o lastnikih vozil preko sistema elektronske izmenjave podatkov skladno z evropsko zakonodajo. Na plačilnih nalogih, ki jih prejemajo lastniki vozil v prekršku, so navedene spletne strani (najpogosteje se pojavljata babyloweb.eu in www.emo.nivi.it/emoit.nivi.it), do katerih lahko dostopate z vnosom zahtevanih podatkov ali uporabniških kod in preverite izdano kazen, vse podatke v zvezi z njo in plačilnim nalogom ter vidite radarski posnetek, če je bil narejen.«Če je bilo mogoče še nedavno kazni za prometne prekrške, storjene v Italiji, ignorirati, temu več ni tako. Enako velja za kazni, ki jih dobijo italijanski državljani v Sloveniji.Kot je poročal Radio Slovenija, je kazen, plačana v 30 dneh, za 30 odstotkov nižja, po 60 dnevih pa se podvoji. Neplačilo jo še zviša ali pripelje celo do zasega avtomobila. Kot je povedala konzulka v Trstu, lahko plačilo kazni izterjajo tudi preko Finančne uprave Republike Slovenije.