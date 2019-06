Italijanski poslanec razburil zamejske Slovence

Odzivi v slovenski politiki

Velika Italija in ...

velika Madžarska

Italijanski poslanecje v poslanski zbornici vložil predlog za spremembo zaščitnega zakona Slovencev v Italiji. Med drugim predvideva popis prebivalstva, v katerem bi morali prebivalci Furlanije-Julijske krajine (FJK) povedati, kateri jezikovni skupnosti pripadajo. Na osnovi zbranih podatkov bi določili območje, na katerem se izvaja zakon. Predlog je naletel na kritike slovenske skupnosti v Italiji.Senatorka slovenskega roduje ocenila, da bi bil popis neustaven. Zaščita Slovencev na Videmskem, Goriškem in Tržaškem po njenem mnenju ne sme biti odvisna od števila govorcev, kar naj bi potrjevali ustavni zakoni, mednarodni dogovori in tudi državni zakon o avtohtonih jezikovnih manjšinah. »Namen tega zakona očitno ni okrepitev zaščite nemške in furlanske skupnosti, ampak omejitev slovenske manjšine,« je dejala senatorka iz vrst Demokratske stranke.Po poročanju Primorskega dnevnika sta bila podobna tudi odziva deželnega sekretarja Slovenske skupnostiin Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ).Novelli, ki tudi sam prihaja iz FJK, je v odzivu na kritike povedal, da popis nima namena, ki mu ga očitajo. Po njegovih besedah bi služil le kot osnova za pravičnejšo porazdelitev sredstev za jezikovne manjšine, navaja časnik.V uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu so poudarili, da je za Slovenijo kot državo zaščitnico avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah nesprejemljivo, da nekdo posega v zakon, ki ga je slovenska avtohtona narodna skupnost v Italiji po dolgoletnih prizadevanjih končno dobila leta 2001 in katerega določbe se še danes v celoti ne izpolnjujejo.Odzvali so se tudi v strankah Levica in SD. Slednji so v odzivu pozvali k takojšnjemu umiku spornega predloga Novellija in svoj poziv naslovili na vse napredne proevropske politične sile v Italiji. Predlog poslanca po njihovi oceni želi degradirati slovensko manjšino v Italiji. Zunanjega ministrater ostale slovenske politične predstavnike, ki zastopajo interes Slovenije izven njenih meja, je SD tudi pozval, da naredijo vse potrebno za zaščito pravic slovenske narodne skupnosti v Italiji.Levica pa je poudarila, da politična podoba Italije postaja vse bolj zaskrbljujoča, kjer skrajna desnica z Ligo na čelu išče lahke tarče v prebežnikih in Bruslju, istočasno pa so tarče tudi pripadniki slovenske manjšine v FJK.Pred dnevi je razburil tudi tržaški občinski svetnik Lorenzo Giorgi ki je ob dnevu republike, ki ga v Italiji praznujejo 2. junija, na družbenem omrežju facebook objavil zemljevid Italije s priključenim delom Slovenije ter Istro in Dalmacijo. »Naša Italija«, je napisal.Le dva dni kasneje pa je ob madžarskem prazniku nacionalne povezanosti kabinet predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana na svojem uradnem računu Twitter objavil zemljevid velike Madžarske. Pisarna za mednarodno komunikacijo predsednika vlade About Hungary je tvitnila zemljevid velike Madžarske in poleg zapisala »odvzeti sta nam bili dve tretjini države«. S podpisom trianonske mirovne pogodbe 4. junija 1920 je Madžarska izgubila dve tretjini ozemlja, tudi Prekmurje.