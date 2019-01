Italijanski pralci denarja so Sloveniji pomahali v slovo

Po izbruhu afere s pranjem iranske milijarde v NLB je sledilo še razkritje, da so italijanski državljani množično prali denar v NKBM in tudi nekaterih drugih bankah. V NKBM je imela račun tudi sporna posojilodajalka stranke SDS iz BiH Dijana Đuđić, ki ji oktobra 2016 pri odprtju računa niso povzročali težav. A v slovenskem bančnem sistemu so se lani zadeve začele pomembno spreminjati. Zaostrena merila za poslovanje z nerezidenti in množično zapiranje bančnih računov tujcev, se že kažejo v manjšem številu italijanskih podjetij, registriranih pri nas.Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je v štirih letih ...

