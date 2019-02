Italijanski predsednik Borutu Pahorju zagotovil prijateljstvo Italije

Sergio Mattarella je spomnil tudi na spravno srečanje predsednikov Slovenije, Hrvaške in Italije julija 2010. FOTO: Tiziana Fabi/Afp

Italijanski predsednikje odgovoril slovenskemu predsednikuna njegovo pismo zaradi spornih izjav italijanskih predstavnikov na nedeljski slovesnosti v Bazovici. Mattarella s Pahorjem deli zaskrbljenost zaradi zaostrovanja retorike v Evropi, obenem pa je Sloveniji zagotovil prijateljstvo Italije.Mattarella se je v pismu, ki ga je Pahorjev urad objavil danes, nosi pa sredin datum, strinjal, da so bile v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodusa izrečene »nekatere neprimerne izjave, ki so lahko ustvarile vtis o ozemeljskih zahtevah«. To pa je po besedah Mattarelle v nasprotju z zgodovino.S predsednikom Pahorjem deli zaskrbljenost zaradi »zaostritve tonov, manjšega upoštevanja drugačnih mnenj in verbalnih izpadov« v Evropi, za katere »ne bi smelo biti prostora v našem skupnem evropskem domu«, v katerem tako kot Pahor vidi edino »konkretna in realno perspektivo za mir, varnost in blaginjo naših narodov«. »Uspeli smo zgraditi Evropo, ki presega meje, ki gleda naprej in ki nas združuje onkraj zgodovinskih dogajanj,« je še zapisal.»Ponosni moramo biti na doseženo in na dejstvo, da meje, ki so bile določene med našimi ozemlji, danes predstavljajo mesto srečanj, sodelovanja, skupnega kulturnega, gospodarskega in družbenega delovanja,« je dodal Mattarella. Poudaril je, da je bil dan spomina v Italiji vzpostavljen predvsem z namenom spomina na »veliko tragedijo, ki je prizadela posameznike, družine in skupnosti« v obdobju od konca druge svetovne vojne do hladne vojne.»Gre za počastitev žrtev in sočustvovanje z družinami tistih, ki so morali zapustiti domove, in za solidarnost, ki jim je Italija v prvih letih po koncu vojne ni zagotavljala,« je zapisal Mattarella.»Dan spomina ni bil nikoli dogodek 'proti' nečemu,« je zatrdil italijanski predsednik, ampak dogodek, s katerim naj bi med drugim s prijateljskimi državami Slovenijo in Hrvaško poudarili skupno zavračanje vseh totalitarnih ideologij, skupno potrebo po doslednem spoštovanju pravic posameznikov ter skupno zavračanje nacionalističnih ekstremizmov. Kot je spomnil, je v nagovoru ob prazniku to izpostavil tudi sam.Mattarella je spomnil tudi na spravno srečanje predsednikov Slovenije, Hrvaške in Italije julija 2010 in njihovo skupno sporočilo miru. Poudaril je, da se »duh, ki preveva naše odnose« ne sme odmakniti od tega sporočila.»Na teh ozemljih, ki so od vedno stičišče različnih narodov, jezikov in kultur, ki se stoletja medsebojno oplajajo, danes ni več pregrad, mej ne vojn. (...) Prijateljski in bratski narodi danes skupaj sodelujejo v EU za mir, napredek, obrambo demokracije in blaginjo,« je še poudaril italijanski predsednik.Predsednik Pahor je sicer v ponedeljkovem pismu Mattarelli izrazil zaskrbljenost zaradi izjav predstavnikov italijanske države na slovesnosti v Bazovici, »ki želijo ustvariti vtis, da je šlo pri fojbah za etnično čiščenje«. Italijanskega kolega je opozoril predvsem na pravi zgodovinski kontekst in se zavzel za nadaljnjo krepitev sožitja in sodelovanja med državama.