Italijanski vojaki zapeljali v Slovenijo

Ljubljana – Kar je najverjetneje bila napaka patrulje italijanske vojske, slovenska policija obravnava kot sum mejnega incidenta, so nam danes sporočili iz vodstva Policije.



»Policija je bila seznanjena o dogodku danes ob 8.22 uri, v katerem so pripadniki italijanske vojske z vojaškim vozilom zapeljali na območje Slovenije po Goriški ulici v Šempetru pri Gorici, kjer so nato obrnili svoje vozilo ter se takoj nato vrnili v Italijansko republiko,« so zapisali na policiji.



Kot so pojasnili, dogodek policija obravnava kot sum mejnega incidenta po 14. členu Zakona o nadzoru državne meje, po zbranih obvestilih bo policija o tem poročala Ministrstvu za zunanje zadeve.



Prav danes so ob koncu pandemije odmaknili žičnato ograjo, ki je v času pandemije ločevala slovensko Novo Gorico od italijanske Gorice.