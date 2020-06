Slovenija naj bi mejo z Italijo odprla 15. junija

Preberite še: K zahodnim sosedom spet lahko na kavo in po nakupih

Omejitve le še na slovenski strani

Italija je v okviru rahljanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v sredo odpravila omejitve na svojih mejah za državljane drugih držav Evropske unije, Velike Britanije, Norveške in Švice. Slovencem tako od srede po vstopu v Italijo ni treba za 14 dni v karanteno.



Po drugi strani je za italijanske državljane še vedno obvezna 14-dnevna karantena po vstopu v Slovenijo, razen v primeru 17 izjem. Te med drugim veljajo za tiste, ki imajo v Sloveniji rezervirane nočitve, za lastnike nepremičnin v Sloveniji in tiste, ki pridejo iz zdravstvenih razlogov.

Zunanji ministerdanes gosti italijanskega kolega. Pričakujemo lahko predvsem novosti glede režima prehajanja slovensko-italijanske meje, verjetno tudi glede vrnitve Narodnega doma tržaškim Slovencem 13. julija. italijanski gost se bo danes srečal tudi s predsednikom državeSkupno tiskovno konferenco obeh ministrov prenašamo v živo. Logar je uvodoma izpostavil dobre odnose med državama in to, da obe državi podpirata skupna sredstva EU za obnovo gospodarstva po pandemiji v okviru sklada Recovey Funda. Italija je po obsegu druga najpomembnejša slovenska partnerica in prva glede turistov (druga po nočitvah). Opozoril je tudi na skorajšnji mejnik v odnostih, vrnitev tržaškega Narodnega doma.Glede odprtja meje je Logar povedal, da sta si izmenjala stališči glede ukrepov v obeh državah in iskanja rešitev na evropski ravni. Di Maiu je predstavil dvostopenjski slovenski postopek sproščanja režimov na meji. Najprej mora namreč Nacionalni inštitut za javno zdravje po zadostitvi kriterijev v določeni državi le-to uvrstiti na t. i. varno listo, zatem lahko vlada mejo odpre.​Glede na trend v Italiji je Logar izjavil, da »lahko oba z optimizmom zreva proti 15. juniju, kar je rok, ki ga je postavila Evropska komisija«. Kolegu je zagotovil, da bo Slovenija dnevno spremljala podatke in takoj, ko bo mogoče, pristopila k temu načelu evropske varnosti. Dodal je, da z velikim optimizmom zre proti temu, da »bomo zelo v kratkem odprli mejo z našo zahodno sosedo«.Tudi Di Maio je izpostavil prijateljske odnose s Slovenijo, pohvalil slovenske ukrepe pri epidemiji, opozoril je tudi na pomen turizma pri BDP obeh držav, ki v obeh primerih presega 10 odstotkov. Izpostavil je, da je »slovenski optimizem« glede odprtja meje 15. junija pomemben za številne Italijane, tudi za obe manjšini.​Zagotovil je tudi, da bo glede italijanske reforme volitev in prisotnosti Slovencev v rimskem parlamentu stekel ustrezen dialog s predstavniki slovenske manjšine. Zagotovil je tudi »maksimalen napor« glede vrnitve tržaškega Narodnega doma. Seveda z diplomatskim jezikom, a je o beleženju stoletnice požiga 13. julija ob prisotnosti predsednikov obeh držav govoril kot o dejstvu.